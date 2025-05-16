Есть ли право у военнослужащего на налоговую скидку — украинцам объяснили

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

В Украине часть граждан может законно экономить деньги на налогах. Все благодаря налоговой скидке, оформить которую можно раз в год.

В Налоговой службе в Ивано-Франковской области объяснили, может ли получить налоговую скидку в 2025 году военнослужащий.

Реклама

Читайте также:

Налоговая скидка для военнослужащих — что известно

Как отмечают в ведомстве, в Налоговом кодексе Украины (НКУ) не предусмотрено, что физические лица, в том числе военные, освобождаются от:

налога на доходы физических лиц (НДФЛ) денежного обеспечения;

денежных вознаграждений и других выплат, полученных в связи с выполнением обязанностей несения службы.

Исключение из правил применяется только к суммам денежного, имущественного содержания или обеспечения военнослужащих срочной службы (в том числе лиц, проходящих альтернативную службу), предусмотренных законом, которые выплачиваются из бюджета или бюджетным учреждением.

При этом в пункте 14.1.170 НКУ говорится о том, что налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, — это документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов налогоплательщика-резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов физических или юридических лиц в течение отчетного года.

"Учитывая изложенное, военнослужащий, который получает денежное обеспечение, не имеет права на применение налоговой скидки", — говорится в сообщении.

Воспользоваться налоговой скидкой могут физлица наемные работники, на полученные в течение года доходы в виде зарплаты.

Напомним, что в мае украинцы должны выполнить определенные налоговые обязательства. Если этого не сделать до 20 мая, контролирующий орган может начислить штрафы и пеню за просрочку платежей.

Также мы рассказывали, что в Украине облагают налогом даже денежные подарки, если переводить деньги с карты на карту. Известно, в каком случае получателю придется платить налог.