Украинцы получат 19 000 грн: кто и где может оформить выплаты

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Летом 2026 года в одном из городов Украины граждане могут получить денежную помощь для подготовки к предстоящему отопительному периоду 2026–2027 годов. Зарегистрироваться в программе, предусматривающей предоставление единовременной выплаты на приобретение твердого топлива в размере около 19 000 грн, могут только социально уязвимые группы граждан.

О том, кто и где может воспользоваться такой возможностью, рассказывают Новини.LIVE.

Кто может получить помощь на зиму в размере около 19 000 грн

Речь идет о реализации программы по оказанию финансовой поддержки для обеспечения твердым бытовым топливом жителей прифронтового города Сумы. Выплаты предусмотрены для граждан, в домах которых отсутствует централизованное отопление.

"До 17 августа продолжается прием заявлений на оформление материальной помощи на приобретение твердого печного бытового топлива. Получить помощь могут граждане, фактически проживающие в Сумской городской территориальной громаде в жилых помещениях, отапливаемых твердым печным топливом", — отмечается в объявлении.

Как отмечают организаторы, помощь будет выплачиваться единовременно на холодный период в порядке приоритетности, которая будет зависеть от категории уязвимости. Выплаты предусмотрены:

Гражданам, получающим субсидию на твердое бытовое печное топливо; Льготникам, которым предоставляется помощь на твердое печное топливо; Одиноким нетрудоспособным лицам пенсионного возраста; Матерям или отцам, не состоящим в браке, или в случае смерти одного из них, получающим социальные выплаты для одиноких; Гражданам, которым предоставляется поддержка при рождении ребенка; Многодетным семьям; Лицам с инвалидностью и членам их семей, а также семьям, в которых есть дети с инвалидностью; Семьям со статусом внутренне перемещенных лиц; Детским домам семейного типа; Приемным семьям.

Как будет выплачиваться помощь и как оформить

Согласно условиям, до 17 августа этого года жители Сум, относящиеся к вышеперечисленным категориям, могут подавать заявления на получение помощи на твердое топливо.

Размер денежного пособия на отопительный сезон составит 19 400 грн. Средства будут выделяться в приоритетном порядке:

Домохозяйствам, в которых проживает наибольшее количество уязвимых лиц;

для домохозяйств, члены которых имеют хотя бы одну категорию уязвимости (при наличии финансирования);

Для домохозяйств, члены которых не относятся к категориям уязвимости (при наличии финансирования).

Оформить помощь можно будет в департаменте и на удаленных рабочих местах.

Подробности о помощи можно уточнить по телефонам:

788-888 (многоканальный);

050-407-81-99;

050-407-80-02.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июне жители одного из городов получат финансовую помощь от УВКБ ООН. Согласно условиям, гражданам будут предоставлены различные суммы выплат в зависимости от ситуации. В частности, ВПЛ, переместившиеся за последние 45 дней, получат помощь в размере 12 300 грн (по 4 100 грн за три месяца).

Также Новини.LIVE сообщали, что жители одной из областей, ведущие хозяйство для собственного потребления, получат помощь. Выплаты предусмотрены для уязвимых групп населения, в частности для людей с инвалидностью и пенсионеров. Обязательным условием для участия является то, чтобы доход не превышал 8 400 грн в месяц.