Украинцы переплачивают за свет: энергетики назвали необычную причину

Счета за коммунальные услуги и деньги, человек у холодильника. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Все украинцы не против получать меньшие счета за электроэнергию. При этом мало кто знает, какие методы помогут экономить. Например, энергетики советуют украинцам ставить холодильник подальше от источников тепла, не хранить в нём горячие блюда и регулярно размораживать.

Об этих правилах рассказали в «Закарпатьеоблэнерго», передает Новини.LIVE.

Как правильно использовать холодильник дома

Как объяснили специалисты, летом компрессор холодильника работает чаще, чтобы поддерживать необходимую температуру внутри камер. Чем выше температура воздуха в помещении, тем мощнее работает техника, охлаждая продукты.

Как украинцам экономить электроэнергию. Скриншот: Закарпатьеоблэнерго

Когда температура в комнате превышает 30 градусов, холодильник начинает потреблять почти вдвое больше электроэнергии. Именно поэтому важно создать для него максимально благоприятный режим эксплуатации.

Как горячие блюда в холодильнике увеличивают расходы на электроэнергию

Одна из самых распространенных ошибок украинцев — установить холодильник рядом с газовой плитой, духовкой или батареей отопления. Так техника находится под постоянным воздействием тепла и работает почти без перерыва. Из-за этой ошибки люди переплачивают за свет.

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Также важно, чтобы прямой солнечный свет не попадал на корпус холодильника. Даже если помещение хорошо проветривается, нагретые солнцем стенки прибора заставляют систему охлаждения работать интенсивнее.

Это плохая привычка, поскольку теплые блюда ещё больше нагружают компрессор холодильника. Из-за горячей пищи камера нагревается, поэтому холодильник нормализует работу, расходуя слишком много энергии.

Как сообщали Новини.LIVE, в счетах украинцев за коммунальные услуги может исчезнуть услуга по распределению газа. Не будут платить жильцы домов, в которых во время обстрелов были повреждены объекты газопотребления. Также людям разрешат не передавать показания газовых счетчиков.

Еще Новини.LIVE писали, что для большинства населения 1 кВт электроэнергии стоит 4,32 гривны. Но правительство предоставляет специальные условия для некоторых льготных категорий. В определенный сезон они могут платить за свет еще меньше.