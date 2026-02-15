Выплаты военным — какие существуют доплаты за научную степень

Человек в военной форме с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В Вооруженных силах Украины военнослужащие могут получать доплаты не только за пребывание на фронте. Например, дополнительные деньги ежемесячно имеют защитники с ученой степенью и ученым званием.

Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Доплаты докторам философии и докторам наук в ВСУ

Известно, что доплаты к денежному обеспечению существуют дя военнослужащих, которые получили научную степень доктора философии (кандидата наук) или доктора наук. При этом без надбавки остаются те, кто проходит срочную службу.

Остальным военным ежемесячно начисляют доплаты за ученую степень по соответствующей специальности в процентах должностного оклада. Речь идет о следующих размерах:

за научную степень доктора философии (кандидата наук) — 5%;

за научную степень доктора наук — 10%.

Если у военнослужащего есть две научные степени, то доплата устанавливается по высшей из них.

Доплату военнослужащему установят, если его деятельность в армии будет соответствовать научной степени. Это определяется в соответствии с:

сферой науки (знаний), по которой присуждена научная степень, темы диссертации и функциональных обязанностей по должности (или решением ученого совета) — для военнослужащих, занимающих должности, связанные с педагогической или научной деятельностью;

военно-учетной специальности и функциональных обязанностей по должности — для других военнослужащих.

Доплаты доцентам и профессорам в ВСУ

Что касается военнослужащих, получивших ученое звание доцента (старшего научного сотрудника, старшего исследователя) или профессора и находящихся на должностях, связанных с педагогической или научной деятельностью, то им тоже ежемесячно начисляют доплату за ученое звание. Начисление происходит в процентах должностного оклада в следующих размерах:

за ученое звание доцента (старшего научного сотрудника, старшего исследователя) — 5%;

за ученое звание профессора — 10%.

При наличии двух или более ученых званий доплата также устанавливается по высшему званию.

Ранее мы рассказывали, что происходит с выплатами военнослужащих, которые выбывают на лечение. Начисления зависят от двух важных критериев. Еще писали о денежном обеспечении военных в отпуске и на какую дополнительную выплату имеют право защитники.