Украинцев предупредили о новых рисках для субсидий: из-за чего могут отменить выплаты

Люди читают платежку, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Украинцам следует знать, что жилищная субсидия не назначается раз и навсегда. Если в вашей жизни произошли важные изменения, об этом необходимо сообщить в Пенсионный фонд. В противном случае выплаты могут быть прекращены, а иногда даже может быть предъявлено требование о возврате полученных средств.

Из-за чего чаще всего можно лишиться субсидии, рассказывает Новини.LIVE.

Когда субсидию могут отменить

Пенсионный фонд имеет право прекратить выплату жилищной субсидии, если выяснится, что человек больше не соответствует условиям ее получения или скрыл важную информацию. Например, помощь могут отменить, если получатель не выполняет условия договора о реструктуризации задолженности за коммунальные услуги.

Еще одна причина — недостоверные данные в заявлении или декларации. Если из-за ложной информации человеку назначили субсидию в большем размере, чем он должен был получить, и переплата превышает установленный законом порог, выплаты могут прекратить.

О каких изменениях нужно сообщить в течение месяца

О некоторых изменениях в жизни необходимо уведомить Пенсионный фонд не позднее чем через 30 календарных дней.

Это касается:

изменения состава семьи или лиц, зарегистрированных в жилье;

смены работы или социального статуса членов семьи;

изменения состава семьи одного из членов домохозяйства;

изменения перечня коммунальных услуг или условий их предоставления;

смены управляющего домом, поставщика коммунальных услуг или создания ОСМД.

Если этого не сделать вовремя, субсидию могут отменить.

Какие покупки могут лишить права на субсидию

Основанием для прекращения выплат могут стать и крупные покупки или финансовые операции.

Так, субсидию могут лишиться те, кто:

купили автомобиль, которому меньше пяти лет;

имеет более одного автомобиля возрастом до 15 лет (кроме мопеда или прицепа);

в течение последнего года приобрели квартиру, дом, земельный участок, транспортное средство, ценные бумаги или другое имущество на сумму свыше 100 тысяч гривен;

приобрели более одного жилого помещения;

открыл депозит или приобрел военные облигации на сумму свыше 100 тысяч гривен;

в течение последних 12 месяцев покупал валюту или банковские металлы на сумму более 50 тысяч гривен (за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом).

Когда субсидии могут быть лишены даже без крупных покупок

Право на субсидию могут пересмотреть и в том случае, если в семье есть совершеннолетний человек, не имеющий официальных доходов. Также выплаты могут прекратить, если человек получил крупный единовременный доход.

Как доход может повлиять на выплаты

Субсидию могут отменить, если получатель получил единовременный доход, превышающий 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на дату назначения субсидии.

Но это правило не касается целевой благотворительной помощи. Например, если деньги выделены на лечение, обучение или ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, они не влияют на право на получение субсидии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после повышения тарифов на воду в некоторых городах Украины пересмотрят размер жилищных субсидий. Пенсионный фонд пояснил, что перерасчет проведут автоматически после получения информации о новых тарифах.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут оформить жилищную субсидию не только на оплату коммунальных услуг, но и на приобретение твердого топлива и сжиженного газа. В Пенсионном фонде пояснили, что право на помощь сохраняется и для домохозяйств, которые используют сразу несколько видов отопления, но решение принимается с учетом особенностей каждого конкретного случая.