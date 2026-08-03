Украинцев предупредили о новых чеках Укрпочты: какие данные теперь печатают на квитанциях

Женщина читает квитанции, вывеска Укрпочты. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Если вы оплачиваете коммунальные услуги в Укрпочте, то не спешите выбрасывать чек в первую же урну. Теперь он содержит не только информацию о платеже, но и ваши персональные данные: полное имя, налоговый номер, а при оплате картой — даже полный номер банковской карты. В Укрпочте объясняют, что это требование Национального банка Украины, и уже просят государство пересмотреть эти правила.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрпочту.

Какие данные теперь печатают на чеках

Отныне при оплате коммунальных услуг, наложенного платежа, переводов или других финансовых операций на бумажной квитанции могут быть указаны:

полная фамилия, имя и отчество плательщика;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

полный номер банковской карты — если оплата осуществлялась картой или посредством её пополнения.

Эти правила вступили в силу с 1 августа.

Почему Укрпочта начала это делать

В компании объясняют, что выполняют требования Национального банка Украины, которые являются обязательными для всех поставщиков финансовых услуг — банков, почтовых операторов и других учреждений, осуществляющих платежи.

В то же время в Укрпочте подчеркивают, что категорически не поддерживают такой подход и считают, что печатать столь подробную информацию на бумажных чеках опасно.

Чем это грозит

В Укрпочте отмечают, что через их отделения проходит значительная часть коммунальных платежей, особенно в небольших городах и селах.

Многие люди, особенно пенсионеры, годами хранят бумажные чеки дома в качестве подтверждения оплаты. Если же такие квитанции содержат полный номер карты и налоговый номер, существует риск попадания персональных данных в руки посторонних лиц.

Именно поэтому компания уже обратилась в:

Национальный банк;

Кабинет Министров;

Верховную Раду;

к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

Оператор предлагает хранить подробные персональные данные только в электронных системах, а на бумажных чеках печатать минимум информации или скрывать ее часть.

Нужно ли повторно сообщать свои данные

Если клиент уже ранее предоставлял Укрпочте свой налоговый номер — например, при получении социальных выплат, "Зимней поддержки", энергосберегающих ламп или других услуг — повторно сообщать его не нужно. Если же таких данных в системе нет, оператор попросит предоставить их один раз.

Что рекомендуется делать после оплаты

Укрпочта рекомендует не оставлять чеки без присмотра. Если бумажная квитанция больше не нужна, ее советуют утилизировать дома, а не выбрасывать в мусорный бак возле отделения. При этом вся информация о произведенных платежах хранится в электронном виде.

Как это работает в других странах

В Укрпочте обращают внимание, что международная практика значительно строже защищает персональные данные. Например:

в США закон FACTA не позволяет печатать полный номер банковской карты на чеках;

в странах Европейского Союза действует принцип минимизации персональных данных, который предусматривает использование только той информации, которая действительно необходима.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Новая почта изменила график работы отделений в областных центрах. С 1 августа клиенты могут получать и отправлять посылки раньше — отделения будут открываться с 08:00.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут оформить часть услуг Нафтогаза в отделениях Новой почты. Перечень услуг расширили, и клиентам стали доступны обновление персональных данных и переоформление лицевого счета после покупки недвижимости.