Украинцев предупредили о мошенниках: 6 признаков, что вас хотят обмануть при продаже автомобиля
Мошенники всё чаще появляются на популярных онлайн-платформах. Там они публикуют поддельные объявления и пытаются продать украинцам несуществующие автомобили. Количество мошеннических схем в последнее время растёт.
В Главном сервисном центре МВД (ГСЦ МВД) объяснили, как не стать жертвой мошенников при покупке автомобиля онлайн, передает Новини.LIVE.
Как действуют мошенники
Как правило, аферисты публикуют очень выгодные предложения и создают искусственный дефицит. В таких объявлениях часто встречаются фразы вроде "только сегодня", "срочная продажа" или "оформим сделку дистанционно".
"Основная цель таких продавцов — заставить покупателя как можно быстрее перечислить аванс или полную стоимость автомобиля", — пояснили в Главном сервисном центре МВД.
Как распознать мошенников
Правоохранители выделили 6 основных признаков, свидетельствующих о возможном мошенничестве:
- цена значительно ниже рыночной;
- продавец требует предоплату или залог;
- отказывается показать автомобиль лично или провести проверку на СТО;
- комментарии под объявлением заблокированы;
- предлагает оформить документы без участия покупателя;
- общается исключительно через мессенджеры.
В ГСЦ МВД подчеркивают, что если в объявлении присутствует сразу несколько таких признаков, от покупки лучше отказаться.
Как правильно покупать автомобиль
Покупатель, прежде всего, должен внимательно проверить как продавца, так и его автомобиль. Также необходимо:
- обратить внимание на дату создания профиля продавца — новый аккаунт с единственным объявлением может быть признаком мошенничества;
- проверить фотографии автомобиля с помощью поиска по изображениям, ведь нередко используются фото с иностранных сайтов или чужих объявлений;
- обязательно спросить VIN-код автомобиля. Если продавец отказывается его предоставить — это серьёзный повод насторожиться;
- сам покупатель должен иметь при себе паспорт гражданина Украины и РНОКПП.
Еще одно важное условие — проверка свидетельства о регистрации транспортного средства. Сделать это можно онлайн на сервисе "Проверка документов" на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что мошенники узнают ваш ПИН-код к карте, когда вы снимаете деньги в банкомате. Для этого злоумышленники используют тонкую нить, которую продевают в карточный приемник банкомата. Когда вы завершите операцию, банкомат уже не вернет вам карту, ведь она застрянет в нити.
Еще Новини.LIVE писали, что на уловку мошенников часто попадаются украинцы, планирующие отпуск. Из-за спешки и невнимательности они часто верят в объявления с большими скидками. Чаще всего они касаются аренды жилья, билетов и "горящих туров".
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