Оплата коммунальных услуг через ПриватБанк: подробная инструкция для мобильного телефона, Приват24 и терминала

Люди с квитанциями, приложение Приват24. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Если вы не хотите стоять в очередях, чтобы оплатить коммунальные услуги, есть несколько других способов. ПриватБанк напомнил украинцам обо всех способах оплаты счетов — от Приват24 и терминалов самообслуживания до телефонного звонка по номеру 3700.

Как произвести оплату в каждом из этих случаев, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПриватБанка.

Как оплатить коммунальные услуги через Приват24

Удобнее всего это сделать через веб-версию Приват24 на компьютере. Если вы ранее уже оплачивали коммунальные услуги через ПриватБанк, система автоматически сохранит шаблон платежа. В таком случае достаточно выбрать нужного поставщика, проверить данные и подтвердить оплату.

Если шаблона нет, предприятие можно найти по названию, номеру счета или коду ЕГРПОУ. Если же получателя не удалось найти, в Приват24 можно вручную ввести все необходимые реквизиты.

Для этого нужно:

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открыть раздел "Мои платежи";

найти предприятие или добавить нового получателя;

заполнить необходимые данные;

добавить платеж в корзину;

выбрать карту для списания средств;

подтвердить оплату одноразовым паролем;

проверить статус платежа в архиве.

Что делать, если вы пользуетесь смартфоном

В мобильном приложении процедура еще проще. Нужно зайти в раздел "Мои платежи", нажать "Создать новый платеж", найти компанию через поиск, ввести сумму, выбрать карту и подтвердить оплату.

Как оплатить через терминал

Те, кто не пользуется интернет-банкингом, могут оплатить коммунальные услуги через терминал самообслуживания ПриватБанка.

После авторизации по карте или номеру телефона необходимо:

перейти в раздел "Коммунальные платежи";

выбрать поставщика услуг;

ввести личный счет или адрес;

указать сумму и, при необходимости, показания счетчиков;

оплатить картой или наличными.

Как оплатить коммунальные услуги без интернета

ПриватБанк также напомнил о возможности оплатить счета по телефону. Для этого нужно позвонить по номеру 3700 и сообщить оператору:

номер карты, с которой будут списываться средства;

название поставщика услуг;

личный счет или другие реквизиты;

сумму платежа;

показания счетчиков, если они требуются.

Такой способ пригодится людям, которые не пользуются смартфонами или не имеют доступа к интернету.

Размер комиссии зависит от способа оплаты и конкретного поставщика услуг. Перед подтверждением платежа система покажет сумму комиссии, если она предусмотрена.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты государственного ПриватБанка могут получить 100% кэшбэка за оплату коммунальных услуг, интернета и телевидения. Для этого нужно зарегистрироваться в акции, расплачиваться картой Mastercard через Приват24 и выполнить условия программы.

Также Новини.LIVE писали, будут ли в ПриватБанке изменения в обслуживании пенсионеров. Пенсионеры, получающие выплаты через ПриватБанк, пользуются льготными тарифами и специальными условиями обслуживания. В августе банк не планирует менять тарифы или лимиты для владельцев пенсионных карт, поэтому действующие условия и ограничения останутся в силе.