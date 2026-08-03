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Главная Финансы Не переплачивайте за коммунальные услуги: украинцам объяснили, как проверить начисления

Не переплачивайте за коммунальные услуги: украинцам объяснили, как проверить начисления

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 15:50
Начисления за коммунальные услуги: как получить подробный расчет счетов в Украине
Мужчина читает счет, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы не понимают, за что они платят коммунальным службам. На самом деле потребители могут проверить, как именно им начислили счета за свет, газ, воду или тепло. Закон позволяет каждому бесплатно получить информацию о тарифах, ремонтах сетей, расходах коммунальных служб и даже истории собственного потребления. Для этого нужно лишь обратиться в коммунальное предприятие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Вадима Чунжина.

Какую информацию вам обязаны предоставить

Согласно Закону Украины "Об особенностях доступа к информации в сферах поставки электрической энергии, природного газа, теплоснабжения, централизованного снабжения горячей водой, централизованного питьевого водоснабжения и водоотведения", поставщики не могут скрывать, как формируются тарифы.

Потребители могут узнать:

  • из чего складывается тариф на свет, воду, газ или тепло;
  • почему тариф планируется повысить и как он менялся за последние пять лет;
  • сравнить тарифы с другими регионами Украины и даже другими странами.

Как проверить, куда ушли ваши деньги

Также коммунальные предприятия должны показать:

Читайте также:
  • инвестиционные программы — какие сети планируется ремонтировать;
  • откуда взяли средства на ремонты;
  • отчеты о том, на что именно их потратили.

Что можно узнать о своих счетах

Каждый потребитель имеет право получить:

  • подробный расчет своих платежей;
  • информацию о задолженности, льготах или субсидиях;
  • историю собственного потребления за предыдущие годы.

По закону можно ознакомиться и с технической информацией, в частности:

  • данными об инженерных сетях;
  • загрузкой трансформаторных подстанций;
  • информацией о точках подключения.

Как часто должна обновляться информация

Для коммунальных служб действуют определенные сроки:

  • ежемесячно — новые тарифы, стоимость услуг, информация в личных кабинетах и платежных квитанциях;
  • ежеквартально — данные о задолженности и средних расходах домохозяйств;
  • ежегодно — анализ тарифов и их изменения за последние пять лет.

Что делать, если вам отказали

Если предприятие не предоставляет информацию, делает это с опозданием или скрывает данные, это может быть нарушением закона. За незаконный отказ, неполный ответ или недостоверную информацию должностным лицам грозит административная ответственность и штрафы.

Где искать нужную информацию

Ею должны делиться:

  • поставщики электроэнергии, газа, воды и тепла на своих официальных сайтах;
  • абонентские отделы;
  • личные кабинеты потребителей;
  • местные советы;
  • НКРЭКП.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, могут воспользоваться льготами по оплате коммунальных услуг. Если в жилье никто не проживает более 30 дней, потребители могут не оплачивать часть услуг после обращения к поставщикам и подтверждения отсутствия. Но за отопление платить все равно придется.

Еще Новини.LIVE писали о субсидии на неотопительный сезон. В Пенсионном фонде пояснили, что те, кто подаст заявление и декларацию до 1 июля, смогут получить выплаты с 1 мая, даже если обратились позже. В то же время повторно оформлять помощь нужно не всем, для части семей её продлевают автоматически.

тарифы коммунальные услуги платежки
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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