Украинцам в июле назначат несколько видов надбавок: какие суммы

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В июле 2026 года в Украине гражданам будут доступны дополнительные выплаты к пенсии. Некоторые из доплат в Пенсионном фонде начислят самостоятельно на основании данных из государственных реестров, а часть потребует личного обращения, написания заявления и подачи соответствующих документов.

О том, какие виды доплат могут получить граждане, рассказывают Новини.LIVE.

Возрастные надбавки для граждан 70-80 лет

По информации ПФУ, в следующем месяце будет актуально действие начисления доплат за достижение 70, 75 и 80 лет. Такие надбавки поступят автоматически, без необходимости специального обращения в ПФУ. Возрастные доплаты устанавливают по достижении 70-летнего возраста в размере 300 грн, после 75 лет — 456 грн, а после 80 лет — 570 грн. Особенность таких надбавок состоит в том, что они не суммируются, а заменяют друг друга в зависимости от возраста. Размер пенсии не должен превышать 10 340 грн.

Доплаты для пенсионеров от 65 лет

Кроме того, некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на доплаты, если пенсия не дотягивает до минимально установленного уровня. Законодательством предусмотрен гарантированный размер выплат.

В частности, если неработающий пенсионер достигнет 65 лет при наличии страхового стажа не менее 30 лет для женщин и 35 для мужчин — совокупный размер пенсии не сможет быть ниже 4 213 грн.

В Пенсионном фонде обязаны будут автоматически повысить выплату до соответствующего уровня.

Надбавка на уход для одиноких пенсионеров

В июле граждане смогут оформить доплату, если есть необходимость в регулярной посторонней помощи в размере 40% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Речь идет о сумме в 1038 грн.

Право на такие надбавки имеют граждане с инвалидностью I-III группы, если не получают соответствующую пенсию, а имеют обычную "по возрасту". Ее предоставят, если гражданин достиг 80-летнего и не имеет родственников, которые могли бы его содержать. Право на доплату необходимо будет подтвердить медицинским заключением, удостоверяющим необходимость постороннего ухода.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. Подтверждением потребности в уходе может быть заключение медико-социальной экспертной комиссии/врачебно-консультативной комиссии. Статус одинокого пенсионера нужно будет подтвердить соответствующими документами.

Однако нормы законодательства не позволяют одновременно получать такую выплату и государственную соцпомощь.

Доплаты к пенсиям за содержание нетрудоспособных

В следующем месяце граждане могут также оформить надбавки за содержание нетрудоспособных родственников. Такой вид финансовой поддержки предусмотрен для тех, кто занимается несовершеннолетним ребенком. Для гражданских размер надбавки составляет 150 грн за каждого ребенка.

В то же время для военных пенсионеров предполагается предоставление более высоких размеров выплат. Для них предоставляется доплата в сумме 50% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году речь идет о сумме 1 297 грн за содержание каждого нетрудоспособного.

Ранее Новини.LIVE сообщали, можно ли работать и получать пенсию, а также нет ли запретов и ограничений на ведение официальной трудовой деятельности для граждан с инвалидностью. Как правило, пенсионную выплату не отменяют. Для того чтобы получать выплату, нужно иметь в наличии достаточное количество стажа: от 1 до 15 лет.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кому могут выплатить повышенную пенсию в размере 12 390 грн в июле. Таким правом наделены граждане, имеющие статус участника ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, с связанной с ней инвалидностью. Этой категории населения предусмотрены повышенные ежемесячные государственные гарантии.