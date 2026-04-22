Жилищные субсидии в Украине: кто получит помощь после перерасчета с 1 мая

Массовый перерасчет жилищных субсидий 1 мая: что важно знать
С 1 мая 2026 года в Украине произойдет массовый перерасчет субсидий на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Львиной доле получателей соответствующее переназначение помощи произойдет автоматически при одном условии. Оно касается стабильности данных об имущественном состоянии и составе домохозяйства.
О нюансах предоставления субсидий на неотапливаемый сезон рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передают Новини.LIVE.
Кто получит субсидии в Украине после весеннего перерасчета
Как отметили специалисты Пенсионного фонда, переназначение жилищных субсидий на неотапливаемый сезон имеет свои особенности.
Ожидается, что уже с мая в Украине массово пересмотрят право граждан на государственную поддержку. Для большинства получателей переназначение произойдет в автоматическом режиме, без необходимости обращения в ПФУ. Такое развитие событий возможно при условии, что не изменились данные о:
- имущественном состоянии семьи;
- составе домохозяйства.
В то же время, отдельные категории граждан смогут получить субсидию на неотапливаемый период на основе обращения в органы Пенсионного фонда с новым заявлением и декларацией. Речь идет о тех, кто:
- Не получал жилищную субсидию в отопительный сезон/имел нулевой размер выплаты;
- Арендует жилье и фактически платит за жилищно-коммунальные услуги;
- Проживает в доме меньшим количеством граждан, чем зарегистрировано;
- Обращается за субсидией на покупку сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;
- В составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица.
"В случае каких-либо изменений в домохозяйстве, получатели субсидии должны предоставлять информацию о них в органы Фонда в течение 30 дней", — пояснили в ПФУ.
Как украинцам оформить жилищную субсидию
Согласно правилам, субсидию гражданам могут назначить, если расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают обязательный процент платежа. Оформить соответствующую поддержку от государства можно несколькими способами, подав обращение онлайн или лично:
- через сервисный центр Пенсионного фонда;
- Центр предоставления админуслуг (ЦНАП);
- почтовой связью;
- онлайн на портале госуслуг "Дія";
- на сайте е-услуг ПФУ.
Для этого необходимо подготовить следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- заявление и справку о доходах (пенсии).
Однако такой список документов может не понадобиться, если процедура будет происходить через онлайн-сервисы ПФУ упрощенным способом (заявление и декларация), поскольку все необходимые сведения подтянутся из реестра.
