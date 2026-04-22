Жилищные субсидии в Украине: кто получит помощь после перерасчета с 1 мая

Женщина считает размер коммуналки.

С 1 мая 2026 года в Украине произойдет массовый перерасчет субсидий на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Львиной доле получателей соответствующее переназначение помощи произойдет автоматически при одном условии. Оно касается стабильности данных об имущественном состоянии и составе домохозяйства.

О нюансах предоставления субсидий на неотапливаемый сезон рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передают Новини.LIVE.

Кто получит субсидии в Украине после весеннего перерасчета

Как отметили специалисты Пенсионного фонда, переназначение жилищных субсидий на неотапливаемый сезон имеет свои особенности.

Ожидается, что уже с мая в Украине массово пересмотрят право граждан на государственную поддержку. Для большинства получателей переназначение произойдет в автоматическом режиме, без необходимости обращения в ПФУ. Такое развитие событий возможно при условии, что не изменились данные о:

имущественном состоянии семьи;

составе домохозяйства.

В то же время, отдельные категории граждан смогут получить субсидию на неотапливаемый период на основе обращения в органы Пенсионного фонда с новым заявлением и декларацией. Речь идет о тех, кто:

Не получал жилищную субсидию в отопительный сезон/имел нулевой размер выплаты; Арендует жилье и фактически платит за жилищно-коммунальные услуги; Проживает в доме меньшим количеством граждан, чем зарегистрировано; Обращается за субсидией на покупку сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива; В составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица.

"В случае каких-либо изменений в домохозяйстве, получатели субсидии должны предоставлять информацию о них в органы Фонда в течение 30 дней", — пояснили в ПФУ.

Как украинцам оформить жилищную субсидию

Согласно правилам, субсидию гражданам могут назначить, если расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают обязательный процент платежа. Оформить соответствующую поддержку от государства можно несколькими способами, подав обращение онлайн или лично:

через сервисный центр Пенсионного фонда;

Центр предоставления админуслуг (ЦНАП);

почтовой связью;

онлайн на портале госуслуг "Дія";

на сайте е-услуг ПФУ.

Для этого необходимо подготовить следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

заявление и справку о доходах (пенсии).

Однако такой список документов может не понадобиться, если процедура будет происходить через онлайн-сервисы ПФУ упрощенным способом (заявление и декларация), поскольку все необходимые сведения подтянутся из реестра.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в апреле государство предоставит одноразовую финпомощь в сумме 1500 грн тем, кто требует социальной поддержки. Известно, какое это будет иметь значение на право в оформлении субсидии.

Еще Новини.LIVE писали о шести основаниях для отказа в назначении субсидии на неотапливаемый сезон в 2026 году. Нормы законодательства предусматривают условия, при которых некоторые не смогут иметь право на помощь.