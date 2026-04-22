Массовый перерасчет жилищных субсидий 1 мая: что важно знать

Дата публикации 22 апреля 2026 08:50
Жилищные субсидии в Украине: кто получит помощь после перерасчета с 1 мая
Женщина считает размер коммуналки. Фото: Новини.LIVE

С 1 мая 2026 года в Украине произойдет массовый перерасчет субсидий на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Львиной доле получателей соответствующее переназначение помощи произойдет автоматически при одном условии. Оно касается стабильности данных об имущественном состоянии и составе домохозяйства.

О нюансах предоставления субсидий на неотапливаемый сезон рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передают Новини.LIVE.

Кто получит субсидии в Украине после весеннего перерасчета

Как отметили специалисты Пенсионного фонда, переназначение жилищных субсидий на неотапливаемый сезон имеет свои особенности.

Ожидается, что уже с мая в Украине массово пересмотрят право граждан на государственную поддержку. Для большинства получателей переназначение произойдет в автоматическом режиме, без необходимости обращения в ПФУ. Такое развитие событий возможно при условии, что не изменились данные о:

  • имущественном состоянии семьи;
  • составе домохозяйства.

В то же время, отдельные категории граждан смогут получить субсидию на неотапливаемый период на основе обращения в органы Пенсионного фонда с новым заявлением и декларацией. Речь идет о тех, кто:

  1. Не получал жилищную субсидию в отопительный сезон/имел нулевой размер выплаты;
  2. Арендует жилье и фактически платит за жилищно-коммунальные услуги;
  3. Проживает в доме меньшим количеством граждан, чем зарегистрировано;
  4. Обращается за субсидией на покупку сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;
  5. В составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица.

"В случае каких-либо изменений в домохозяйстве, получатели субсидии должны предоставлять информацию о них в органы Фонда в течение 30 дней", — пояснили в ПФУ.

Как украинцам оформить жилищную субсидию

Согласно правилам, субсидию гражданам могут назначить, если расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают обязательный процент платежа. Оформить соответствующую поддержку от государства можно несколькими способами, подав обращение онлайн или лично:

  • через сервисный центр Пенсионного фонда;
  • Центр предоставления админуслуг (ЦНАП);
  • почтовой связью;
  • онлайн на портале госуслуг "Дія";
  • на сайте е-услуг ПФУ.

Для этого необходимо подготовить следующие документы:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • заявление и справку о доходах (пенсии).

Однако такой список документов может не понадобиться, если процедура будет происходить через онлайн-сервисы ПФУ упрощенным способом (заявление и декларация), поскольку все необходимые сведения подтянутся из реестра.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в апреле государство предоставит одноразовую финпомощь в сумме 1500 грн тем, кто требует социальной поддержки. Известно, какое это будет иметь значение на право в оформлении субсидии.

Еще Новини.LIVE писали о шести основаниях для отказа в назначении субсидии на неотапливаемый сезон в 2026 году. Нормы законодательства предусматривают условия, при которых некоторые не смогут иметь право на помощь.

коммунальные услуги субсидии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
