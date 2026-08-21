Украинцам отменяют льготы: какие данные нужны ПФУ

Деньги и коммунальные счета. Фото: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) уполномочен отменять назначенные льготы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), если их получатели своевременно не обновляют данные в Реестре лиц, имеющих право на льготы. Украинцам объяснили, в каких случаях и когда необходимо подавать заявление о внесении изменений.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы ПФУ.

Когда существует угроза потери льгот на услуги ЖКХ

По информации Пенсионного фонда, ряд категорий граждан в Украине имеют право на льготы, гарантирующие скидку от 25% до 100% на оплату коммунальных услуг даже во время военного положения. Среди основных категорий льготников:

Участники боевых действий (УБД) — получают скидку 75%; Граждане с инвалидностью вследствие войны — до 100% в зависимости от группы; Члены семей погибших или умерших защитников — 50% скидки на коммунальные услуги; Чернобыльцы (1, 2 категория) — 50% на оплату коммунальных услуг; Многодетные семьи, детские дома семейного типа — скидка 50%; Пенсионеры в сельской местности (бывшие работники культуры, образования, медицины и фармации) — до 100% скидки.

В 2026 году льготы предоставляют при условии, что среднемесячный доход семьи на одного человека не превышает налоговой социальной льготы. Для участников боевых действий уровень дохода семьи не влияет на назначение этой помощи.

В то же время существуют другие ограничения, которые могут привести к потере льгот. Как пояснили в ПФУ, если какие-либо данные, внесенные в Реестр, изменились и требуют обновления, то льготник обязан уведомить об этом орган фонда и подать заявление о внесении соответствующих изменений.

Подавать заявления о внесении обновлений необходимо в следующих случаях:

изменение фамилии/имени/отчества;

оформление нового паспорта/другого документа, удостоверяющего личность;

изменение идентификационного номера фонда (в случаях, предусмотренных законодательством);

изменение адреса зарегистрированного места жительства/фактического места жительства;

изменение адреса, по которому предоставляются льготы на коммунальные услуги;

изменения в составе семьи, на которую распространяются льготы (рождение ребенка/вступление в брак/расторжение брака);

изменения персональных данных членов семьи, на которых распространяется право на льготы;

оформление нового документа, дающего право на льготы/изменение категории льготника;

появление других изменений в данных, содержащихся в Реестре.

Как подать заявление и какие установлены сроки

В ПФУ отметили, что на подачу заявления о соответствующих изменениях отведено 30 календарных дней с даты их появления. Сделать это можно следующим образом:

лично, обратившись в отделение Пенсионного фонда;

по почте, отправив документ по адресу отделения фонда;

онлайн — через портал электронных услуг ПФУ, приложение "Пенсионный фонд", через портал "Дія".

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