Нафтогаз пересмотрел правила актуализации данных: что изменилось

Счета, газовая плита. Фото: Новини.LIVE

Клиентам газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" предоставили возможность актуализировать данные за считанные минуты с помощью нового мобильного приложения "Куб". Речь идет о необходимости обновления личных данных для качественного обслуживания и корректных начислений за потребленное голубое топливо в случае переезда, потери или смены номера телефона.

Об этом сообщает пресс-служба компании в социальной сети Facebook, передают Новини.LIVE.

Обновление данных в Нафтогазе по-новому

Как отметили в газоснабжающей компании, клиенты обязаны соблюдать ключевое условие взаимодействия для обеспечения качественного обслуживания и сотрудничества — своевременно обновлять данные. Такая процедура позволяет получить полноценный доступ ко всем сервисам и всегда быть в курсе информации о личных счетах.

Речь идет об обновлении данных в связи с рядом личных изменений в случае переезда на новый адрес, смены владельца жилья, перехода на новый номер телефона, смены фамилии и в случае других неточностей в ранее предоставленной информации.

Теперь соответствующая процедура стала значительно проще, ведь она доступна в приложении "Куб".

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"Изменили личные данные или стали владельцем нового жилья? Обновить данные владельца личного счета теперь можно без бумажных заявлений и посещения центров обслуживания — просто в приложении "Куб". На это уйдет около 3 минут", — говорится в сообщении.

Для этого необходимо выполнить несколько шагов в приложении:

открыть раздел "Услуги";

перейти в пункт "Актуализация данных";

необходимо поделиться копией ID-карты через "Дія.Шеринг";

проверить автоматически заполненную информацию;

добавить данные о праве собственности;

подписать заявление через "Дія.Підпис";

при необходимости добавить фото необходимых документов.

В компании отметили, что бытовые вопросы не должны отнимать лишнее время. Обновление данных благодаря приложению "Куб" стало более оперативным. Также оно позволяет управлять газовыми услугами в любой удобный момент, легче решать вопросы, связанные с газоснабжением.

Другие возможности газового приложения

Приложение обладает целым спектром функций. Оно было создано не только для передачи показаний и оплаты коммунальных счетов за газ.

В функционале "Куба":

Есть возможность сканирования счетчика через камеру телефона — показания считываются автоматически, что снижает риск ошибок; Передача данных в режиме онлайн — они будут отправлены непосредственно через приложение в установленные сроки; Возможность контролировать потребление газа — в разделе, где указан объем использованного газа и его динамика; Автоматическое уведомление — приложение будет сообщать о необходимости передать показания или произвести оплату; Управление несколькими личными счетами одновременно — в приложении можно открыть несколько счетов, что поможет родственникам в оплате; Получение полезных советов по экономии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что существуют определенные правила передачи данных с газового счетчика и начислений на их основе. Прежде чем передать показания, необходимо знать, как их считывать. Именно недопущение ошибок может уберечь от начисления лишних сумм в счетах. Если данные не предоставить вовремя, то поставщик рассчитает объем потребления по среднему показателю.

Еще Новини.LIVE писали, что газоснабжающие компании могут отключать газ должникам. Причин для этого несколько. При этом процедура возобновления газоснабжения после отключения из-за задолженности занимает много времени. Граждане должны не только погасить долг, но и дополнительно оплатить переподключение.