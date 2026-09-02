Переоформление коммунальных льгот на родственника: кто может получать выплаты вместо льготника

Деньги на фоне квитанций. Фото: Новини.LIVE

Если человек, имевший право на льготы по оплате коммунальных услуг, попал в плен или пропал без вести, семья не должна оставаться без этой поддержки. В такой ситуации выплаты можно переоформить на одного из членов семьи, проживающего по адресу, где предоставляются льготы. Для этого достаточно обратиться в Пенсионный фонд и подать необходимые документы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Когда можно переоформить выплату

Такой механизм действует, если льготник попал в плен к государству-агрессору или был признан пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Возможность сменить получателя предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины от 13 декабря 2024 года № 1420, которым внесены изменения в порядок выплаты льгот на жилищно-коммунальные услуги.

При этом речь идет именно об уже назначенных льготах. Средства могут перечисляться члену семьи до момента освобождения льготника из плена, признания его судом пропавшим без вести или объявления умершим либо прекращения розыска.

Кто из родственников может получать деньги

Обратиться в Пенсионный фонд может один из членов семьи льготника, на которого распространяются льготы. К таким лицам относятся:

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муж или жена;

нетрудоспособные родители;

законный представитель ребенка в возрасте до 18 лет;

не состоящие в браке совершеннолетние дети, имеющие инвалидность с детства I или II группы либо инвалидность I группы;

лица, находящиеся под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы.

Главное условие — член семьи фактически проживает в жилом помещении по адресу, на который предоставляются льготы.

Какие документы необходимы

Для смены получателя выплаты необходимо подать в Пенсионный фонд два основных документа:

заявление об изменении получателя средств, которое можно составить в произвольной форме;

выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Именно эта выписка подтверждает соответствующие сведения о льготнике и используется для оформления выплаты члену его семьи.

Куда подавать заявление

Документы можно передать в Пенсионный фонд одним из доступных способов:

Онлайн — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ. По почте — по адресу соответствующего органа Пенсионного фонда. Лично — в сервисном центре ПФУ или через центр предоставления административных услуг.

Когда начнут поступать деньги

После обращения члена семьи выплата переоформляется не с того же месяца, а со следующего за месяцем обращения. Средства перечисляются непосредственно на собственный банковский счет нового получателя.

Например, если родственник обратился в Пенсионный фонд в сентябре, выплата на его счет начнется с октября при условии подачи необходимых документов.

Переоформление не является бессрочным. Выплату члену семьи производят до наступления обстоятельств, которые прекращают действие этого механизма. В частности, речь идет об освобождении льготника из плена, установлении судом факта безвестного отсутствия или объявлении человека умершим либо прекращении его розыска.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях украинцы могут лишиться льгот на коммунальные услуги. Льготникам дается 30 календарных дней, чтобы сообщить ПФУ об изменениях в своих данных. Речь идет об изменении адреса, паспорта, фамилии или состава семьи. Если вовремя не обновить информацию, это может повлиять на назначение льготы.

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