Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы НБУ пересмотрел валютные ограничения — кого коснутся изменения

НБУ пересмотрел валютные ограничения — кого коснутся изменения

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 17:35
НБУ ослабил валютные ограничения для бизнеса — что изменится с 14 января
Доллары и евро на столе. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о новом этапе смягчения валютных ограничений. Решение направлено на поддержку работы украинского бизнеса и заработает уже со среды, 14 января.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Реклама
Читайте также:

У регулятора объяснили, что введенное смягчение валютных ограничений предусматривает три основных блока изменений.

Новый "заемный" лимит

НБУ вводит новый инструмент — "заемный" лимит, который должен упростить управление средствами, привлеченными компаниями из-за рубежа.

"Ключевая цель таких изменений  создать регуляторную основу для содействия реструктуризации "старых" внешних займов отечественными компаниями, что важно для привлечения новых ресурсов в экономику Украины", — отметили в Нацбанке.

Размер "заемного" лимита будет определяться объемом средств, поступивших на счет предприятия в украинском банке по кредитам или займам в иностранной валюте после 1 января 2026 года.

В рамках этого лимита бизнес получит право осуществлять ряд операций, разрешенных в рамках стимулирующей либерализации, в частности:

  • погашать основную сумму "старых" кредитов и займов, полученных до 20 июня 2023 года, а также уплачивать проценты по ним;
  • проводить расчеты за импорт товаров, фактически поставленных до 23 февраля 2021 года;
  • возвращать нерезидентам-покупателям предоплату за товары, оплаченные до 23 февраля 2022 года;
  • финансировать собственные зарубежные обособленные подразделения сверх установленных лимитов;
  • осуществлять репатриацию дивидендов сверх действующих ограничений.

В то же время Нацбанк определил ряд особенностей применения "заемного" лимита. В частности, в случае погашения тела кредита предельная сумма лимита автоматически будет уменьшаться на соответствующий объем.

После проведения операций в пределах лимита переводы средств из Украины для погашения основной суммы долга будут возможны только в пределах остатка кредитной задолженности с учетом уже осуществленных операций. Все валютные операции в пределах "заемного" лимита должны проводиться через тот банк, на счета которого был зачислен привлеченный кредит.

Максимальная процентная ставка по ним не может превышать 12% годовых, досрочное погашение запрещено, а заемщик имеет право уплачивать проценты, в том числе за счет купленной иностранной валюты.

Погашение основной суммы кредита допускается в пределах остатка "заемного" лимита за счет собственной валютной выручки, а со второго года пользования кредитом — также за счет купленной валюты.

Валютные переводы физлицам

Отныне украинские продавцы и производители смогут переводить иностранную валюту на счета физических лиц в иностранных банках для возврата средств за непоставленный или возвращенный товар.

Условия для проведения соответствующих операций:

  • возврат средств будет осуществляться на счет физического лица-потребителя, с которого производилась оплата товара;
  • сумма возврата средств в валюте платежа не должна превышать стоимость товара при его покупке;
  • продавец/производитель осуществляет возврат средств за товар в порядке и сроки, предусмотренные требованиями Закона Украины "О защите прав потребителей".

В Нацбанке отмечают, что эти изменения обеспечат равные условия для потребителей товаров, приобретенных в Украине, и повысят конкурентоспособность отечественных производителей. В то же время дополнительного давления на валютный рынок они не создадут, поскольку спрос на валюту будет компенсироваться ее продажей, осуществленной при первичной покупке товара.

Регулирование валютных операций

С целью реализации распоряжения Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2025 года №1209-р НБУ внес изменения в валютный надзор за предельными сроками расчетов по экспортным операциям.

В частности, требования относительно сроков расчетов не будут применяться к экспорту товаров по внешнеэкономическим договорам, право требования по которым было передано ЧАО "Экспортно-кредитное агентство", в пределах суммы страхового возмещения, выплаченного экспортеру.

Это решение должно усилить роль ЭКА в стимулировании экспорта украинских товаров, работ и услуг. Кроме того, НБУ исключил экспорт страховых услуг из перечня операций, на которые распространяется требование о предельных сроках расчетов, унифицировав подход к валютному регулированию страховых и других финансовых услуг.

Смягчение валютных ограничений закреплено постановлением Правления НБУ №2 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 года №18", а уточнение валютного регулирования — постановлением №3 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 14 мая 2019 года №67".

Оба документа были приняты 13 января 2026 года и вступили в силу с 14 января 2026 года.

Ранее мы рассказывали, от какой валюты лучше избавиться в 2026 году.

Также узнавайте, на какие пять банков НБУ наложил штрафы за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного надзора.

НБУ бизнес валютные ограничения Нацбанк обновления
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации