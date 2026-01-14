НБУ ослабил валютные ограничения для бизнеса — что изменится с 14 января

Доллары и евро на столе. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о новом этапе смягчения валютных ограничений. Решение направлено на поддержку работы украинского бизнеса и заработает уже со среды, 14 января.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

У регулятора объяснили, что введенное смягчение валютных ограничений предусматривает три основных блока изменений.

Новый "заемный" лимит

НБУ вводит новый инструмент — "заемный" лимит, который должен упростить управление средствами, привлеченными компаниями из-за рубежа.

"Ключевая цель таких изменений — создать регуляторную основу для содействия реструктуризации "старых" внешних займов отечественными компаниями, что важно для привлечения новых ресурсов в экономику Украины", — отметили в Нацбанке.

Размер "заемного" лимита будет определяться объемом средств, поступивших на счет предприятия в украинском банке по кредитам или займам в иностранной валюте после 1 января 2026 года.

В рамках этого лимита бизнес получит право осуществлять ряд операций, разрешенных в рамках стимулирующей либерализации, в частности:

погашать основную сумму "старых" кредитов и займов, полученных до 20 июня 2023 года, а также уплачивать проценты по ним;

проводить расчеты за импорт товаров, фактически поставленных до 23 февраля 2021 года;

возвращать нерезидентам-покупателям предоплату за товары, оплаченные до 23 февраля 2022 года;

финансировать собственные зарубежные обособленные подразделения сверх установленных лимитов;

осуществлять репатриацию дивидендов сверх действующих ограничений.

В то же время Нацбанк определил ряд особенностей применения "заемного" лимита. В частности, в случае погашения тела кредита предельная сумма лимита автоматически будет уменьшаться на соответствующий объем.

После проведения операций в пределах лимита переводы средств из Украины для погашения основной суммы долга будут возможны только в пределах остатка кредитной задолженности с учетом уже осуществленных операций. Все валютные операции в пределах "заемного" лимита должны проводиться через тот банк, на счета которого был зачислен привлеченный кредит.

Максимальная процентная ставка по ним не может превышать 12% годовых, досрочное погашение запрещено, а заемщик имеет право уплачивать проценты, в том числе за счет купленной иностранной валюты.

Погашение основной суммы кредита допускается в пределах остатка "заемного" лимита за счет собственной валютной выручки, а со второго года пользования кредитом — также за счет купленной валюты.

Валютные переводы физлицам

Отныне украинские продавцы и производители смогут переводить иностранную валюту на счета физических лиц в иностранных банках для возврата средств за непоставленный или возвращенный товар.

Условия для проведения соответствующих операций:

возврат средств будет осуществляться на счет физического лица-потребителя, с которого производилась оплата товара;

сумма возврата средств в валюте платежа не должна превышать стоимость товара при его покупке;

продавец/производитель осуществляет возврат средств за товар в порядке и сроки, предусмотренные требованиями Закона Украины "О защите прав потребителей".

В Нацбанке отмечают, что эти изменения обеспечат равные условия для потребителей товаров, приобретенных в Украине, и повысят конкурентоспособность отечественных производителей. В то же время дополнительного давления на валютный рынок они не создадут, поскольку спрос на валюту будет компенсироваться ее продажей, осуществленной при первичной покупке товара.

Регулирование валютных операций

С целью реализации распоряжения Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2025 года №1209-р НБУ внес изменения в валютный надзор за предельными сроками расчетов по экспортным операциям.

В частности, требования относительно сроков расчетов не будут применяться к экспорту товаров по внешнеэкономическим договорам, право требования по которым было передано ЧАО "Экспортно-кредитное агентство", в пределах суммы страхового возмещения, выплаченного экспортеру.

Это решение должно усилить роль ЭКА в стимулировании экспорта украинских товаров, работ и услуг. Кроме того, НБУ исключил экспорт страховых услуг из перечня операций, на которые распространяется требование о предельных сроках расчетов, унифицировав подход к валютному регулированию страховых и других финансовых услуг.

Смягчение валютных ограничений закреплено постановлением Правления НБУ №2 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 года №18", а уточнение валютного регулирования — постановлением №3 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 14 мая 2019 года №67".

Оба документа были приняты 13 января 2026 года и вступили в силу с 14 января 2026 года.

