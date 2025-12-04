Відео
Головна Фінанси Хто такі "грошові мули" та чи реально захистити свої рахунки

Хто такі "грошові мули" та чи реально захистити свої рахунки

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 16:57
"Грошові мули" в Україні — як працює схема і чому не варто здавати в оренду свої рахунки
Чоловік тримає банківську картку в руці. Фото: Новини.LIVE

В інтернеті часто з'являються оголошення, у яких людям пропонують здати в оренду чи навіть продати свої банківські рахунки або платіжні картки. Для деяких українців такий спосіб заробляння грошей може бути додатковим підробітком, але насправді ця шахрайська схема є дуже небезпечною.

У пресслужбі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України пояснили

Хто такі дропи чи "грошові мули"

Йдеться про людей, які за грошову винагороду дають доступ до своєї платіжної картки чи банківського рахунку іншим людям. 

"Вони стають частиною злочинної схеми. Їхні картки та рахунки працюють на шахрайство, фінансування тероризму, торгівлю наркотиками тощо", — йдеться у повідомленні.

Як карають дропів

Оскільки дропи приєднуються до шахрайських схем, адже надають свій банківський рахунок для переказу незаконно отриманих коштів, то:

  • їх притягують до кримінальної відповідальності;
  • вони можуть втратити доступ до банківських послуг;
  • їхня репутація погіршиться — це призведе до ускладнень під час пошуку роботу;
  • їхні заощадження можуть бути поцуплені шахраями.

Як не стати грошовим мулом

Потрібно дотримуватися простих правил:

  1. Ніколи не передавайте свою картку, рахунок або їх реквізити іншим особам.
  2. Ігноруйте вакансії, де просять робити перекази, знімати готівку чи відкривати рахунки на власне ім’я.
  3. Якщо щось здалося підозрілим — відмовляйтеся одразу.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що в Україні планують створити реєстр "дропів", щоб банки та фінустанови обмінюватися між собою інформацією про підозрілих користувачів та обмежували їхні операції. Відповідний законопроєкт у жовтні 2025 року зареєстрували на сайті Верховної Ради України й він передбачає, зокрема, що для "дропів" діятимуть обмеження на проведення платіжних операцій. Окрім цього, вони зможуть мати обмежену кількість карток. 

Раніше ми розповідали про фінансовий моніторинг у 2025 році та про те, які операції можуть потрапити під перевірку. Дізнавайтесь також, які зміни з 1 грудня відбулися з онлайн-платежами та чому це важливо. 

гроші банківські карти банківські рахунки шахраї дропи
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
