Выплаты ВПЛ задерживают — когда перечислят помощь в 3 тыс. грн

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий утверждают, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получат выплаты на проживание до конца месяца. В ведомстве подтвердили, что помощь для украинцев до 3 тысяч гривен задерживают.

Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции.

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Задержки выплат ВПЛ

В ведомстве отметили, что на горячую линию Минреинтеграции в последние дни стали поступать звонки от граждан. Украинцы жалуются на задержку выплат за первый выплатный период июня.

Учитывая это, решили дать объяснение, что помощь будет оплачена до конца июня 2024 года.

"Согласно информации от Минсоцполитики, все надлежащие выплаты будут осуществлены до конца текущего месяца", — подчеркнули в пресс-службе.

Также там отметили, что за процесс начисления/осуществления выплат ВПЛ отвечает Министерство социальной политики.

Какие суммы получают ВПЛ в 2024 году

Внутренние переселенцы получают финансовую помощь от государства на проживание в объемах, которые ни разу не пересматривались за время полномасштабной войны. А именно:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. гривен;

для других лиц — 2 тыс. гривен.

По правилам, средства должны выплачиваться в два часовых периода ежемесячно:

15 числа;

28 числа.

С марта 2024 года права право на выплаты лишили многих граждан. Пособие выплачивается только для нескольких незащищенных категорий. В частности, для лиц, потерявших трудоспособность: пенсионеры, лица с инвалидностью первой-второй групп, тяжелобольные дети, а также на детей-сирот или лишенных родительской опеки, родителям-воспитателям/приемным родителям.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году в государственном бюджете на финансирование социальных выплат заложено 136,5 млрд гривен для почти 5 млн получателей. В частности, известно, что будет с выплатами для внутренне перемещенных лиц, количество которых в этом году существенно сократили.

Также мы писали, что в Украине несколько категорий граждан в конце лета 2024 года получат денежную помощь. Выплаты будут посвящены Дню Независимости, который отмечается 24 августа.