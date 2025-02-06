Выплаты в Украине — как получить "Зимнюю тысячу" пенсионерам

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

В государственном коммерческом предприятии "Дія" рассказали, как украинцам, которым нет 65 лет, получить "Зимнюю тысячу" не через банк, не имея современных гаджетов для установки мобильного приложения. Такие граждане до конца февраля 2025 года могут подать заявки еще одним способом.

Об этом говорится на странице портала госуслуг "Дія" в соцсети Facebook.

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Как пенсионерам получить "Зимнюю тысячу" не в банке

На странице некоторые пользователи жалуются, что не могут получить выплату 1 тыс. гривен. Речь идет о тех, кому нет 65 лет, отсутствует приложение "Дія", а пенсию получают на банковские карты, а не через почту.

"У меня родители пенсионеры, Дії не имеют, паспорта у них бумажные, пенсию получают на карточку пенсионную, не через почту. Как им получить?", — говорится в одном из сообщений.

Скриншот. Источник: Дія в FB

В "Дії" пояснили, что банки-партнеры государственной программы руководствуются правительственным постановлением. Согласно правилам, действительно, лишь несколько категорий граждан, проживающих в Украине, имеют право получить госпомощь в банковском отделении. А именно:

лица, которые не имеют идентификационного кода (в частности, по религиозным причинам);

граждане, которым больше 65 лет и не имеют приложения "Дія";

опекуны/законные представители детей.

В то же время, вышеуказанная категория пенсионеров, может подать заявку через отделение Укрпочты. По недавно обновленным правилам, на почте могут получить помощь:

граждане, которым более 60 лет, отсутствует приложение "Дія", не получают пенсию или соцвыплаты через почту;

совершеннолетние недееспособные лица, за которых могут подавать заявки опекуны;

граждане со статусом инвалидности первой или второй группы;

лица, которым назначены доплаты на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А и начисляют пенсии по инвалидности/соцпомощь исключительно через банки.

Ранее сообщалось, что государственную помощь в 1 тыс. гривен некоторые до сих пор не получили по разным причинам. Известны основные факторы задержки выплат.

Также мы писали, что из-за отсутствия гаджетов граждане могут получить "Зимнюю тысячу" другим способом. Такая услуга доступна через отделения банков и почты.