Есть ли у Украины свой газ — что говорят в Минэнерго

Газовые трубы. Иллюстративное фото: ДТЭК

С начала февраля Нафтогаз начал закупать газ по вдвое более высоким ценам, чем это можно было сделать летом, однако ранее заявляли, что Украина спокойно сможет пройти зиму на газе собственной добычи. Ситуация зависит от газотранспортной системы и от лимита выкачки газа в сутки.

Об этом рассказала экс-советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль в интервью DW.

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Зеркаль объяснила, что Украине достаточно и недостаточно своего газа одновременно. По ее словам, газотранспортная система — это как система обеспечения организма и она очень взаимозависима. В частности, она остается зависима от того, какое давление в трубах, которые транспортировали в Европу российский газ до остановки транзита через Украину.

"Летом газ, который добывается в Украине, закачивается в газохранилище, а в зимний период он выкачивается, но возможность выкачки лимитирована. Она зависит от того, сколько газа в хранилище. И не может превышать определенный процент от того, сколько в хранилище ежесуточно. И в холодные дни этого недостаточно. Для этого нужно еще импортировать", — пояснила экс-советник министра энергетики.

Она добавила, что Нафтогаз действительно мог закупить газ еще летом со сроком поставки в зимний период и по более низким ценам. Однако Зеркаль считает, что это бы повлияло на финансовые показатели компании за прошлый год, а это "также влияет на принятие или непринятие решений".

"То есть цифры за год в бюджетах, которые влияют на бонусы руководства, на показатели, когда можно гордиться с тем, что у тебя нет долгов, или твой газ на следующий год, и твои показатели ухудшатся. Действительно, решения не принимаются без оглядки на личности. Личности очень важны при принятии решений", — подытожила чиновница.

Напомним, недавно председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в украинских хранилищах исторический минимум запасов газа. Это грозит огромными убытками.

Также мы писали, что в США оценили убытки России по остановке транзита газа через Украину. Советник Белого дома Джон Кирби считает, что это "самое дорогое поражение" для Москвы.