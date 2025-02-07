Чи є в України свій газ — що кажуть в Міненерго

Газові труби. Ілюстративне фото: ДТЕК

З початку лютого Нафтогаз почав закуповувати газ за вдвічі вищими цінами, ніж це можна було зробити влітку, однак раніше заявляли, що Україна спокійно зможе пройти зиму на газі власного видобутку. Ситуація залежить від газотранспортної системи та від ліміту викачування газу на добу.

Про це розповіла ексрадниця міністра енергетики України Лана Зеркаль в інтерв'ю DW.

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Зеркаль пояснила, що Україні достатньо і недостатньо свого газу водночас. За її словами, газотранспортна система — це як система забезпечення організму і вона дуже взаємозалежна. Зокрема, вона залишається залежна від того, який тиск в трубах, які транспортували до Європи російський газ до зупинки транзиту через Україну.

"Влітку газ, який видобувається в Україні, закачується в газосховище, а в зимовий період він викачується, але можливість викачування лімітована. Вона залежить від того, скільки газу в сховищі. І не може перевищувати певний відсоток від того, скільки в сховищі щодоби. І в холодні дні цього недостатньо. Для цього потрібно ще імпортувати", — пояснила ексрадниця міністра енергетики.

Вона додала, що Нафтогаз дійсно міг закупити газ ще влітку з терміном постачання в зимовий період і за нижчими цінами. Однак Зеркаль вважає, що це б вплинуло на фінансові показники компанії за минулий рік, а це "також впливає на прийняття або неприйняття рішень".

"Тобто цифри за рік в бюджетах, які впливають на бонуси керівництва, на показники, коли можна пишатися з тим, що у тебе немає боргів, або твій газ на наступний рік, і твої показники погіршаться. Дійсно, рішення не приймаються без огляду на особистості. Особистості дуже важливі при прийнятті рішень", — підсумувала чиновниця.

Нагадаємо, нещодавно голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що в українських сховищах історичний мінімум запасів газу. Це загрожує величезними збитками.

Також ми писали, що у США оцінили збитки Росії щодо зупинки транзиту газу через Україну. Радник Білого дому Джон Кірбі вважає, що це "найдорожча поразка" для Москви.