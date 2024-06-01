Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 2 июня

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских автозаправочных станциях цены на горючее не изменились. Стоимость всех марок бензина, дизеля и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 2 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового сайта, 2 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,58 грн/л;

А-95 — 55,92 грн/л;

А-92 — 52,33 грн/л;

дизельное топливо — 52,58 грн/л;

сжиженный газ — 26,57 грн/л.

A-95+ — 59,59 грн/л;

А-95 — 55,94 грн/л;

А-92 — 52,39 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,71 грн/л;

сжиженный газ — 26,63 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 2 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 2 июня будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,49 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 50,90 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС SUN OIL — 49,90 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Напомним, Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал реестр. №11256 об увеличении акцизов на топливо на своем заседании 31 мая. Это решение приведет к удорожанию горючего для украинских автомобилистов уже в июле.

Мы также писали, что в Украине с 1 июля вырастут цены на топливо. Однако в ближайшее время на рынке могут возникнуть другие проблемы.