Курс доллара на черном рынке — за сколько готовы продавать и покупать валюту

Национальный банк Украины 14 ноября 2025 года повысил курс доллара по отношению к гривне. Американская валюта подорожала на 3 копейки. В банках курс остался неизменным, по сравнению с днем ранее, и стоит — 42,25 грн/долл. в продаже и 41,80 в покупке соответственно.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с курсом доллара на черном рынке.

По сколько покупают доллары частники 14 ноября

Утром последнего рабочего дня недели, как свидетельствуют данные ресурса "Курс Украины", доллары на черном рынке можно было сдать по 42,007 грн. Однако те, кто дождался обеда, смогли выручить за американскую валюту больше — курс подскочил до 42,045 грн/долл. Однако, уже около 14:00, достигнув отметки 42,052 грн, доллар резко начал дешеветь и скатился до 42,023 грн/долл.

Какой курс продажи доллара на черном рынке

В этом сегменте 14 ноября наблюдается определенный "штиль". Стартовав с отметки 42,126 грн утром, доллар почти без колебаний продержался на этой позиции несколько часов подряд. Лишь после 14:00 на черном рынке началась определенная "оттепель" и частные лица готовы были продавать американскую валюту по 42,112 грн.

Стоит ли сейчас покупать доллары

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что не стоит ожидать нисходящего тренда в ближайшее время. Скорее всего, в ноябре НБУ продолжит доводить показатель официального курса до параметра, заложенного при формировании государственного бюджета.

"Более того, движение курса до 42 грн/долл. — это шаг навстречу требованиям Международного валютного фонда по девальвации гривны. Я думаю, скорее всего, в ближайшее время валюта зафиксируется на уровне 41,90-42,30 грн/долл. Это результат и параметров в госбюджете, и переговоров с МВФ", — уточнил Плотников.

Он советует украинцам не откладывать валютно-обменные операции на конец ноября или декабрь, поскольку ближе к концу года предполагается более активная динамика курсовых показателей вверх.

