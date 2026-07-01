Цены на зерно в Украине: какая культура "устала" дорожать

Урожай, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

В Украине на агрорынке продолжают падать цены на рапс. Это связано с уборочной кампанией, к которой аграрии уже активно готовятся. Заводы уже готовы принимать рапс на переработку, однако цены спроса все еще формируются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АПК-Информ.

Что происходит с ценами на рапс

Как отмечается, цены спроса на рапс нового урожая на условиях СРТ-предприятие находятся на уровне 26 200 — 27 400 гривен за тонну.

Что касается экспортного рынка рапса в Украине, то на прошлой неделе цены снизились из-за:

аномальной жары, повлиявшей на урожайность в Европе;

роста мировых цен на нефть.

Цены на рапс в Украине

На внутреннем украинском рынке тонна рапса стоит более 24 000 гривен, свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land. Так, по состоянию на 1 июля продукцию предлагают покупать по цене 24 646 гривен за тонну. Примечательно, что диапазон цен остается стабильным. Стоимость рапса не меняется начиная с 23 июня.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как изменились цены на пшеницу в Украине. Так, фуражное и продовольственное зерно синхронно дешевеет. Изменения происходят не только на отечественном агрорынке, но и на мировом. Все из-за приближения жатвы.

Еще Новини.LIVE сообщали, что на агрорынке дешевеет ячмень. Цены спроса колеблются от 8 00 до 10 300 гривен за тонну. Ячмень теряет в цене из-за ожидания поставок нового урожая.