Цены на овощи в Украине: что подорожало и подешевело за год (инфографика)

Люди покупают овощи на рынке. Фото: Новини.LIVE

За последний год цены на овощи в Украине претерпели заметные изменения, и это почувствовали почти все потребители. Часть популярных продуктов подорожала из-за погодных условий, логистических трудностей и общей экономической ситуации, тогда как другие, наоборот, стали доступнее благодаря лучшему урожаю или стабилизации поставок.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на популярные овощи.

Какие овощи подорожали

Больше всего выросли цены на помидоры — на 121,9%. По данным сервиса "Минфин", в апреле 2025 года килограмм красных томатов стоил 112,42 грн в среднем, а в этом году за них уже надо отдать 249,42 грн.

Ощутимо выросла стоимость и огурцов, они за год подорожали на 53,4%. В апреле 2026 года средняя цена овоща составляла 199,21 грн/кг, а в прошлом году в этот же период — 129,87 грн/кг.

Какие овощи подешевели

На 80,8% стала доступнее по стоимости капуста белокочанная, которую сейчас продают в среднем по 10,52 грн/кг. Год назад за килограмм овоща надо было отдать 54,75 грн.

Заметно снизилась и цена на свеклу, которая в апреле 2025 года стоила 33,19 грн/кг, а в этом году — 9,56 грн/кг, то есть на 71,2% дешевле.

В тройке лидеров по удешевлению оказалась также морковь. Стоимость овоща снизилась на 68,5% — с 42,74 грн/кг до 13,46 грн/кг в среднем.

Лук репчатый потерял в цене 57,4% за год. Сейчас он стоит около 9,06 грн/кг, а в 2025 году — 21,25 грн/кг.

Картофель в этом году почти вдвое дешевле (на 41,5%). Сейчас овощ продают по 18,87 грн/кг, а в апреле 2025 года он стоил около 32,28 грн/кг.

Цены на чеснок тоже снизились, но не так ощутимо — на 12,3%. В прошлом году за килограмм овоща надо было отдать около 173,46 грн, сейчас — 152,17 грн в среднем.

Как изменились цены на овощи в Украине за год. Графика: Новини.LIVE

