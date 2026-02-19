Як безпечно давати гроші в борг — про ці правила обов'язково потрібно знати

Людина дає гроші іншій людині. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці іноді дають гроші в борг, найчастіше — друзям чи родичам. Та є ситуації, коли свої фінансові заощадження краще залишити на місці, адже навіть найдорожча для вас людина, може "забути" повернути гроші.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, як позичати гроші так, щоб уникнути непорозумінь та фінансових потрясінь.

Як давати гроші в борг правильно і безпечно

Юридичні аспекти, пов'язані з питання грошових позик, описані, зокрема, у Цивільному кодексі України. Наприклад, перед тим як позичити гроші друзям, рідним чи просто знаймомим, потрібно пам'ятати про 3 важливі правила, які допоможуть повернути борг, якщо з цим виникнуть проблеми:

Чітко фіксувати не тільки суму боргу, яку вирішили позичити, а й строки та умови її повернення. Уникайте усних домовленостей, якщо мова йде про значні суми. За потреби зверніться до нотаріуса, щоб надати угоді більше ваги.

Також ви можете укласти з позичальником усну чи письмову форму договору. Перший варіант підходить у разі, якщо позичена сума є меншою за 10-кратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. У 2026 році це 17 гривень, тобто межею буде сума у 170 гривень.

Та якщо позичальнику потрібна більша сума або якщо він є юрособою, тоді договір обов’язково має бути оформлений письмово. Він вважатиметься укладеним, як йдеться у статті 1046 (частина 2) Цивільного Кодексу України, щойно гроші будуть передані позичальнику.

Посвідчувати договір у нотаріуса, як зазначали раніше у Міністерстві юстиції — це не обов'язкова умова, хоча це можна зробити, якщо усі сторони не проти. Посвідчення угоди нотаріусом додає їй юридичної вірогідності. До того ж так можна стягнути позичену суму в позасудовому порядку — шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса.

Підтвердити надання позики та умов щодо виплати можна розпискою, яку складає позичальник. Щоб уникнути непередбачуваних ситуацій, цей документ краще писати від руки.

Тоді боржник, якщо справа дійде до суду, не зможе стверджувати, що він не позичав гроші або отримав меншу, ніж прописано у договорі суму.

Як і коли треба повернути гроші

Позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві таку ж суму, яку отримав у борг. Зробити це він повинен у строк та в порядку, що встановлені договором. Якщо останні умови у договорі не встановлені або строк — момент пред’явлення вимоги, тоді на те, щоб повернути борг позальнику надається 30 днів.

Раніше ми розповідали, що українські банки в окремих випадках погоджуються списати позичальникам частину грошового кредиту. Однак це не означає, шо про борг можна забути: іноді доводиться платити податок за списаний кредит. Також нещодавно писали, що перевіряючи кредитну історію банки дізнаються, чи можна довіряти людині у фінансових питаннях. Це також впливає на рішення про видачу кредитів, іпотеки й тощо.