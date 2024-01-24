Коммунальные счета — что не столько с третьей платежкой за газ

Коммунальные квитанции. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году украинцам с газовым оборудованием начнут поступать счета не только за потребленный газ и доставку, но и за техническое обслуживание систем газоснабжения. Эксперты предупредили, какие трудности могут возникнуть при введении новой услуги.

Об этом рассказал эксперт энергорынка Олег Попенко.

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Ожидается, что техобслуживание газовых сетей специалисты будут проводить раз в пять лет, если "возраст" дома меньше 25 лет, и раз в три года — если больше 25-ти.

По словам Олега Попенко, с 2020 года граждане фактически не платили за обслуживание газовых сетей многоэтажек, поэтому обслуживание не производилось. Из-за этого были неединичные случаи взрывов в домах и гибели людей. В 2020 году насчитывалось до пяти таких смертельных взрывов по стране.

Ранее за системы газоснабжения в многоэтажках отвечали те, у кого были на балансе (ЖКХ, ОСМД, управленческие компании), а теперь можно будет привлечь местного оператора сетей или другую компанию. В случае, если совладельцы домов не заключат соответствующие договоры, их автоматически присоединят к местным филиалам "Газсетей".

В то же время возможна правовая коллизия, ведь во время войны проведение общего собрания совладельцев многоквартирных домов преимущественно невозможно, поскольку официально насчитывается 13-14 миллионов беженцев и внутренних переселенцев.

"Если брать тех людей, которые проживают в многоквартирных домах, то их там максимум 40-50%. Конечно, большинство из них этого физически не сделают. То есть большинство автоматически перейдет в местные филиалы "Газсетей". К тому же представьте себе проведения общих сборов в домах, где нет ОСМД. Должен быть уполномоченный человек, который должен подписывать эти договоры, но его невозможно определить без общего собрания. Поэтому снова возникает правовая коллизия", — отметил эксперт.

Сколько будет стоить услуга техобслуживания

Цены на техобслуживание газовых сетей на одного потребителя могут варьироваться от 50 до 1,5 тыс. гривен. Стоимость будет зависеть от длины газовых сетей дома и числа абонентов. То есть в домах на 8, 12 или 40 квартир с одинаковой длиной газовых сетей будет разная цена на одного человека.

"Это очень сложные расчеты, потому что учитывают высоту дома. На дом в 3 этажа — одна расценка. На дом в 5 этажей — другая расценка. Расчеты можно посмотреть на сайте НКРЭКУ", — сообщил Попенко.

Кто будет нести ответственность за независимое обслуживание

Также эксперт убежден, что проверяющие не будут нести ответственность за свою работу. То есть капитальный или текущий ремонт не будет входить в стоимость техобслуживания. Расходы лягут на плечи простых граждан.

"По-моему, никакой ответственности "Газсети" нести не будут. Они будут проводить обследование газовых сетей, но капитальный или текущий ремонт не входит в эту стоимость. Для этого отдельно нужно будет собрать средства и найти компанию, которая проведет ремонт. И там также неизвестны сроки", — добавил Олег Попенко.

Что еще следует знать

Напомним, в 2024 году украинским потребителям пересчитали ежемесячный платеж за доставку природного газа. В частности, его стоимость будет разниться в каждом конкретном регионе.

Также мы писали, что в Нафтогазе заявили, что без либерализации и прозрачности энергорынка дальнейшая евроинтеграция будет невозможна. Весомым шагом, который необходимо будет сделать, должен стать отказ от ручного регулирования тарифов.