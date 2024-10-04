Счета за газ — в Газсети уточнили нюансы оплаты третьей платежки

Третья платежка за газ — в Газсети уточнили, ждать ли счет ежемесячно
В одном из филиалов "Газсети" рассказали о необходимости уплаты третьего счета за природный газ осенью 2024 года. Там уточнили, как будет часто поступать третья платежка за голубое топливо.
Об этом сообщила пресс-служба филиала в соцсети Facebook.
Особенности оплаты третьего счета за голубое топливо
Как отметили в филиале "Газсети", осенью потребители получат повышенные счета за жилищно-коммунальные услуги из-за поступления третьей платежки за газ.
Речь идет о жильцах многоквартирных домов, в которых провели техническое обслуживание. Им нужно произвести оплату за услуги. Такой счет будет разовым.
Там рассказали, что в филиал обращаются клиенты с вопросами, как оплачивать услугу технического обслуживания.
В частности, оплатить услуги по проверке дома на утечку природного газа клиенты Киевского филиала "Газсети" могут по следующим реквизитам:
- ЕГРПОУ — 45385755;
- МФО — 320478;
- IBAN: UA183204780000026005924946485 ;
- в АБ "УКРГАЗБАНК";
- через QR-код на бумажном счете;
- в отделении "Укрпочты";
- в интернет-банкинге "ПриватБанк" (оплата с карты любого другого банка);
- в отделении любого банка.
Также граждане интересуются, как будет часто поступать третья платежка за голубое топливо.
"Такой счет будет поступать ежемесячно? Нет. Оплата начисляется только один раз в три или пять лет", — уточнили представители Газсети.
В случае, если возраст газовых сетей дома больше 25 лет, то периодичность обслуживания будет происходить раз в три года.
А если возраст газовых сетей дома меньше 25 лет, то обслуживание будет осуществляться один раз в пять лет.
В филиале обнародовали контакты в случае возникновения "газовых вопросов":
- +38 066 300 28 88;
- +38 098 300 28 88;
- +38 093 300 28 88.
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