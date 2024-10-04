Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Третья платежка за газ — в Газсети уточнили, ждать ли счет ежемесячно arrow

Третья платежка за газ — в Газсети уточнили, ждать ли счет ежемесячно

4 октября 2024 11:19
Ксения Симонова - Редактор
Счета за газ — в Газсети уточнили нюансы оплаты третьей платежки
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В одном из филиалов "Газсети" рассказали о необходимости уплаты третьего счета за природный газ осенью 2024 года. Там уточнили, как будет часто поступать третья платежка за голубое топливо.

Об этом сообщила пресс-служба филиала в соцсети Facebook.

Читайте также:

Особенности оплаты третьего счета за голубое топливо

Как отметили в филиале "Газсети", осенью потребители получат повышенные счета за жилищно-коммунальные услуги из-за поступления третьей платежки за газ.

Речь идет о жильцах многоквартирных домов, в которых провели техническое обслуживание. Им нужно произвести оплату за услуги. Такой счет будет разовым.

Там рассказали, что в филиал обращаются клиенты с вопросами, как оплачивать услугу технического обслуживания.

В частности, оплатить услуги по проверке дома на утечку природного газа клиенты Киевского филиала "Газсети" могут по следующим реквизитам:

  • ЕГРПОУ — 45385755;
  • МФО — 320478;
  • IBAN: UA183204780000026005924946485 ;
  • в АБ "УКРГАЗБАНК";
  • через QR-код на бумажном счете;
  • в отделении "Укрпочты";
  • в интернет-банкинге "ПриватБанк" (оплата с карты любого другого банка);
  • в отделении любого банка.

 

Газсети газ
Иллюстрация. Фото: Газсети

Также граждане интересуются, как будет часто поступать третья платежка за голубое топливо.

"Такой счет будет поступать ежемесячно? Нет. Оплата начисляется только один раз в три или пять лет", — уточнили представители Газсети.

В случае, если возраст газовых сетей дома больше 25 лет, то периодичность обслуживания будет происходить раз в три года.

А если возраст газовых сетей дома меньше 25 лет, то обслуживание будет осуществляться один раз в пять лет.

В филиале обнародовали контакты в случае возникновения "газовых вопросов":

  • +38 066 300 28 88;
  • +38 098 300 28 88;
  • +38 093 300 28 88.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине часть пенсионеров может не платить за жилищно-коммунальные услуги. Скидку в 100% предоставляют только некоторым категориям граждан.

Также мы писали, что с приближением отопительного сезона вопрос тарифов на коммунальные услуги становится актуальным для многих украинцев. Несмотря на то, что в октябре большинство тарифов останутся без изменений, некоторые корректировки все же ожидаются.

коммунальные услуги ЖКХ газоснабжение газ счета

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:11 СБУ задержала мужчину, который шпионил за украинскими позициями под Покровском

11:46 Напав у лісі — на Одещині затримали ґвалтівника дитини

11:44 Джонсон предположил, что будет с Украиной, если Трамп выиграет выборы

11:35 Готовьтесь к худшему — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:20 Гороховский, Гресь и Рамина поделились историями об ошибках молодости

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

11:19 Третья платежка за газ — в Газсети уточнили, ждать ли счет ежемесячно

11:17 Все ради овец — в Одесской области фермер захватил землю в приграничной зоне

11:15 В Харькове суд наказал брата и сестру, работавших на российскую агентуру

Text

11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

11:00 Соцпомощь безработным в Германии — власть резко ужесточит требования

12:11 СБУ задержала мужчину, который шпионил за украинскими позициями под Покровском

11:46 Напав у лісі — на Одещині затримали ґвалтівника дитини

11:44 Джонсон предположил, что будет с Украиной, если Трамп выиграет выборы

11:35 Готовьтесь к худшему — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:20 Гороховский, Гресь и Рамина поделились историями об ошибках молодости

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

11:19 Третья платежка за газ — в Газсети уточнили, ждать ли счет ежемесячно

11:17 Все ради овец — в Одесской области фермер захватил землю в приграничной зоне

11:15 В Харькове суд наказал брата и сестру, работавших на российскую агентуру

11:00 Соцпомощь безработным в Германии — власть резко ужесточит требования

10:46 Арестованному судну РФ на Одесчине придумали полезное применение — подробности

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

Text

11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

Text

08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2024
Text

21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Text

08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября