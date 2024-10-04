Счета за газ — в Газсети уточнили нюансы оплаты третьей платежки

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из филиалов "Газсети" рассказали о необходимости уплаты третьего счета за природный газ осенью 2024 года. Там уточнили, как будет часто поступать третья платежка за голубое топливо.

Об этом сообщила пресс-служба филиала в соцсети Facebook.

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Особенности оплаты третьего счета за голубое топливо

Как отметили в филиале "Газсети", осенью потребители получат повышенные счета за жилищно-коммунальные услуги из-за поступления третьей платежки за газ.

Речь идет о жильцах многоквартирных домов, в которых провели техническое обслуживание. Им нужно произвести оплату за услуги. Такой счет будет разовым.

Там рассказали, что в филиал обращаются клиенты с вопросами, как оплачивать услугу технического обслуживания.

В частности, оплатить услуги по проверке дома на утечку природного газа клиенты Киевского филиала "Газсети" могут по следующим реквизитам:

ЕГРПОУ — 45385755;

МФО — 320478;

IBAN: UA183204780000026005924946485 ;

в АБ "УКРГАЗБАНК";

через QR-код на бумажном счете;

в отделении "Укрпочты";

в интернет-банкинге "ПриватБанк" (оплата с карты любого другого банка);

в отделении любого банка.

Иллюстрация. Фото: Газсети

Также граждане интересуются, как будет часто поступать третья платежка за голубое топливо.

"Такой счет будет поступать ежемесячно? Нет. Оплата начисляется только один раз в три или пять лет", — уточнили представители Газсети.

В случае, если возраст газовых сетей дома больше 25 лет, то периодичность обслуживания будет происходить раз в три года.

А если возраст газовых сетей дома меньше 25 лет, то обслуживание будет осуществляться один раз в пять лет.

В филиале обнародовали контакты в случае возникновения "газовых вопросов":

+38 066 300 28 88;

+38 098 300 28 88;

+38 093 300 28 88.

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