Травмирование работников на работе — будет ли отвечать за это предприниматель

Работник на стройке. Фото: УНИАН

Травмы на производстве происходят чаще, чем кажется. И ответственность за последствия возлагается на работодателя.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, существуют ли в Украине штрафы, если работодатель решит скрыть информацию о полученной работником травме.

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Предприниматель должен регистрировать все случаи травмирования сотрудников и даже проводить расследование несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, говорят в Управлении инспекционной деятельности в Черновицкой области Юго-Западного межрегионального управления Гоструда.

Так, в постановлении Кабмина Украины "Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве" отмечается, что расследование должно происходить на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности и хозяйствования. Также процесс касается:

физических лиц - предпринимателей;

лиц, занимающихся независимой профессиональной деятельностью;

членов фермерских хозяйств;

учащихся и студентов, когда они проходят производственную практику (стажировку), выполняют работу на предприятиях.

"Если работодатель скроет факт несчастного случая и/или острого профессионального заболевания (отравления), тогда должностное лицо Гоструда или ее территориального органа выдает обязательное к исполнению предписание о проведении расследования и оформления материалов", — говорится в сообщении.

После этого работодатель должен организовать все необходимые меры, чтобы выяснить всю информацию о получении травмы сотрудником, и привлечь к ответственности работников, по вине которых произошло нарушение, которое привело к травмированию человека.

Работодатели, которые скроют от госорганов информацию о том, что на производстве получил травму работник, заплатят административный штраф. Размер санкций колеблется от 340 до 850 грн.

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