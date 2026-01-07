Активы Лукойла на 22 млрд долларов могут перейти под контроль США

Автозаправочный комплекс Лукойл. Фото: Лукойл

Американские компании готовятся к одной из крупнейших сделок на глобальном энергетическом рынке за последние годы. Речь идет о международных активах российского Лукойла, которые оказались под продажей после санкций США.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Кто претендует на активы "Лукойла"

По информации издания, в тендере планируют участвовать Chevron и частный инвестфонд Quantum Capital Group. Общая стоимость пакета активов оценивается примерно в 22 млрд долларов.

Quantum ведет подготовку предложения вместе со своей лондонской портфельной компанией Artemis Energy. В случае успеха стороны планируют распределить активы между собой и управлять ими в долгосрочной перспективе.

Какие активы хотят купить

Продажа касается не одного объекта. Речь идет о масштабном международном портфеле, в который входят месторождения нефти и газа, нефтеперерабатывающие заводы, а также более 2000 автозаправочных станций в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

По данным источников FT, именно такой формат владения, без быстрой перепродажи, устраивает американские власти.

Позиция США и роль Трампа

Представители американской администрации положительно оценили инициативу Chevron и Quantum. В Вашингтоне считают, что такое соглашение гарантирует контроль США над стратегическими энергетическими активами и минимизирует риски их дальнейшей перепродажи третьим странам.

При этом соглашение потребует согласования со стороны регуляторов США. Это фактически дает президенту Дональду Трампу право решающего слова по ее реализации.

Почему "Лукойл" продает активы

В октябре 2025 года США ввели санкции против Лукойла - крупнейшего частного нефтяного производителя России. После этого компания объявила о намерении продать свои зарубежные активы.

Ранее мы писали, что от участия в сделке отказалась швейцарская Gunvor из-за блокировки со стороны США. Среди других потенциальных претендентов также остается компания саудовских миллиардеров International Holding Company из Абу-Даби.

Также узнайте, почему уроженец Киева Леонид Федун избавился от всех своих активов в "Лукойле" на 7 миллиардов долларов.