Только до 31 июля: Нафтогаз объяснил, как сэкономить 3 000 грн

Счета, газовая плита. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" имеют возможность сэкономить на оплате за природный газ за счет средств, накопленных в рамках государственной программы "Национальный кэшбэк". Срок использования средств со спецсчета продлили до 31 июля 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook, передают Новини.LIVE.

Кто может сэкономить на оплате газа с помощью карты "Нацкэшбэк"

Как сообщили в компании, правила расчета за газовую коммуналку позволяют делать это с помощью накопленных средств с карты «Национального кэшбэка».

Речь идет о программе, которая позволяет украинцам поддерживать отечественного производителя, покупая его товары. За это на специальный счет поступает кэшбэк. Максимальная начисляемая сумма составляет до 3 000 грн. Речь идет о возврате кэшбэка за товары в размере 5% или 15% в зависимости от категории.

Именно этими средствами клиенты «Нафтогаза» могут рассчитаться за потребленный ресурс до конца июля, после чего баланс будет обнулен, а остаток со счета вернется в государственный бюджет. Чтобы все граждане успели потратить накопленные средства, правительство продлило срок, который должен был истечь в начале июля.

В компании отмечают, что оплатить коммунальные услуги можно быстро и в удобное время средствами «Национального кэшбэка» до окончания действия программы.

"Хорошая новость для участников программы "Национальный кэшбэк " — возможность использовать накопленные средства продлена до 31 июля. Если вы еще не успели воспользоваться средствами, направьте их на оплату газа ", — говорится в сообщении.

Как произвести оплату средствами кэшбэка

Чтобы стать участником программы и накопить кэшбэк, необходимо было выполнить несколько шагов. Предусматривалось:

Оформление специальной карты (виртуальной в приложении или физической в отделении); Выбор карты для расчетов за покупки; Покупка украинских товаров, получение кэшбэка на специальные счета;



Чтобы использовать кэшбэк для оплаты коммунальных услуг, необходимо:

пройти авторизацию в личном кабинете на сайте/в приложении поставщика газа;

выбрать опцию оплаты «Национальный кэшбэк»;

подтвердить списание средств со специального счета.

Оплату необходимо произвести до 25 числа через следующие цифровые сервисы:

мобильное приложение «Куб»;

личный кабинет;

сайт «Нафтогаза».

Ранее Новини.LIVE сообщали, что если клиент Нафтогаза откажется от установки счетчика, то будет платить за газ по предельным нормам, что обойдется в три раза дороже. В таких обстоятельствах операторы ГРМ должны составить акт о нарушении. Также на них возложены обязанности по периодической поверке счетчиков.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в Нафтогазе рекомендовали приобрести важные приборы в домах с газовыми плитами. Речь идет о сигнализаторах для обнаружения утечек природного/бытового/угарного газа. Стоимость таких приборов начинается от 1 335 грн.