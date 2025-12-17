Долги за коммунальные услуги в Украине — что нужно знать о реструктуризации

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Для некоторых украинцев оплата коммунальных счетов превратилась в настоящую проблему. Так, из-за полномасштабной войны и потери платежеспособности, многим людям не хватает денег, поэтому долги за коммуналку растут.

Впрочем, у всех потребителей могут реструктуризировать свои долги, говорится на сайте адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Реклама

Читайте также:

Реструктуризация долга

Об этой услуге следует говорить с компанией, которая обслуживает ваш дом. Обращение может подготовить как потребитель, так и, например, глава ОСМД.

Договорившись о процедуре должник сможет:

снизить ежемесячные платежи;

продлить срок погашения долга;

изменить процентные ставки и выплачивать долг будет легче.

"Такая процедура может включать также отсрочку платежей или частичную амнистию долга. Это полезный инструмент, который позволяет избежать серьезных финансовых проблем и, в некоторых случаях, даже сохранить имущество, которое было обременено долгом", — указывается в сообщении.

При этом реструктуризация каждой коммунальной услуги — это отдельная процедура. Например:

если речь идет о долгах за свет — когда потребитель и компания-поставщик услуги договорятся, то составят график погашения задолженности и уплаты пени за предыдущие периоды.

если есть долги за отопление — чтобы выплачивать долг постепенно, важно определить юридическое лицо, с которым заключен контракт. Эту информацию может предоставить само предприятие;

если речь о долгах за газ — условия погашения обсуждаются в индивидуальном порядке;

если возник долг за воду — поможет контакт-центр компании, которая предоставляет услугу по водоснабжению. В организациях по разному решают вопросы с должниками.

Как оформить реструктуризацию

Для этого надо написать обращение, указав:

свои личные данные;

номер договора;

сумма задолженности;

обстоятельства нарушения требований договора;

предложения по реструктуризации долга.

После предоставления обращения важно дождаться ответа.

Как сообщалось ранее, семьи, у которых есть трое и больше детей, получают госпомощь. Так, в 2025 году они могут оформить льготы на коммуналку. Узнавайте также, почему украинцам иногда возвращают уплаченные за коммуналку деньги.