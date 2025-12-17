Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Долги за свет, воду и газ — как правильно реструктуризировать

Долги за свет, воду и газ — как правильно реструктуризировать

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 08:45
Долги за коммунальные услуги в Украине — что нужно знать о реструктуризации
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Для некоторых украинцев оплата коммунальных счетов превратилась в настоящую проблему. Так, из-за полномасштабной войны и потери платежеспособности, многим людям не хватает денег, поэтому долги за коммуналку растут.

Впрочем, у всех потребителей могут реструктуризировать свои долги, говорится на сайте адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Реклама
Читайте также:

Реструктуризация долга

Об этой услуге следует говорить с компанией, которая обслуживает ваш дом. Обращение может подготовить как потребитель, так и, например, глава ОСМД.

Договорившись о процедуре должник сможет:

  • снизить ежемесячные платежи;
  • продлить срок погашения долга;
  • изменить процентные ставки и выплачивать долг будет легче.

"Такая процедура может включать также отсрочку платежей или частичную амнистию долга. Это полезный инструмент, который позволяет избежать серьезных финансовых проблем и, в некоторых случаях, даже сохранить имущество, которое было обременено долгом", — указывается в сообщении.

При этом реструктуризация каждой коммунальной услуги — это отдельная процедура. Например:

  • если речь идет о долгах за свет — когда потребитель и компания-поставщик услуги договорятся, то составят график погашения задолженности и уплаты пени за предыдущие периоды.
  • если есть долги за отопление — чтобы выплачивать долг постепенно, важно определить юридическое лицо, с которым заключен контракт. Эту информацию может предоставить само предприятие;
  • если речь о долгах за газ — условия погашения обсуждаются в индивидуальном порядке;
  • если возник долг за воду — поможет контакт-центр компании, которая предоставляет услугу по водоснабжению. В организациях по разному решают вопросы с должниками.

Как оформить реструктуризацию

Для этого надо написать обращение, указав:

  • свои личные данные;
  • номер договора;
  • сумма задолженности;
  • обстоятельства нарушения требований договора;
  • предложения по реструктуризации долга.

После предоставления обращения важно дождаться ответа.

Как сообщалось ранее, семьи, у которых есть трое и больше детей, получают госпомощь. Так, в 2025 году они могут оформить льготы на коммуналку. Узнавайте также, почему украинцам иногда возвращают уплаченные за коммуналку деньги.

коммунальные услуги выплаты деньги долги реструктуризация
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации