Долги за коммунальные услуги в Украине — что нужно знать о реструктуризации

Долги за свет, воду и газ — как правильно реструктуризировать
Для некоторых украинцев оплата коммунальных счетов превратилась в настоящую проблему. Так, из-за полномасштабной войны и потери платежеспособности, многим людям не хватает денег, поэтому долги за коммуналку растут.
Впрочем, у всех потребителей могут реструктуризировать свои долги, говорится на сайте адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".
Реструктуризация долга
Об этой услуге следует говорить с компанией, которая обслуживает ваш дом. Обращение может подготовить как потребитель, так и, например, глава ОСМД.
Договорившись о процедуре должник сможет:
- снизить ежемесячные платежи;
- продлить срок погашения долга;
- изменить процентные ставки и выплачивать долг будет легче.
"Такая процедура может включать также отсрочку платежей или частичную амнистию долга. Это полезный инструмент, который позволяет избежать серьезных финансовых проблем и, в некоторых случаях, даже сохранить имущество, которое было обременено долгом", — указывается в сообщении.
При этом реструктуризация каждой коммунальной услуги — это отдельная процедура. Например:
- если речь идет о долгах за свет — когда потребитель и компания-поставщик услуги договорятся, то составят график погашения задолженности и уплаты пени за предыдущие периоды.
- если есть долги за отопление — чтобы выплачивать долг постепенно, важно определить юридическое лицо, с которым заключен контракт. Эту информацию может предоставить само предприятие;
- если речь о долгах за газ — условия погашения обсуждаются в индивидуальном порядке;
- если возник долг за воду — поможет контакт-центр компании, которая предоставляет услугу по водоснабжению. В организациях по разному решают вопросы с должниками.
Как оформить реструктуризацию
Для этого надо написать обращение, указав:
- свои личные данные;
- номер договора;
- сумма задолженности;
- обстоятельства нарушения требований договора;
- предложения по реструктуризации долга.
После предоставления обращения важно дождаться ответа.
Как сообщалось ранее, семьи, у которых есть трое и больше детей, получают госпомощь. Так, в 2025 году они могут оформить льготы на коммуналку. Узнавайте также, почему украинцам иногда возвращают уплаченные за коммуналку деньги.
Читайте Новини.LIVE!