Суммы в платежках за отопление снизятся до 30%: новые правила

Отопление, счета и деньги. Фото: Теплоэнерго, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Украине ожидается постепенное внедрение индивидуальных тепловых пунктов в многоэтажных домах с централизованным отоплением, благодаря возможности регулировать подачу тепла в ручном режиме уровень потребления ресурса может снизиться на 15–30%, что отразится на суммах в коммунальных счетах украинцев. Это предусмотрено новым законом, прошедшим второе чтение.

О том, как и что именно изменится, рассказывает издание Новини.LIVE.

Как нововведения отразятся на суммах в счетах за отопление

По информации Министерства развития общин и территорий, проект закона №14067 о поддержке развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения, поддержанный во втором чтении и в целом, предусматривает новый подход к отоплению многоэтажных домов.

Авторы инициативы пояснили, что львиная доля систем централизованного теплоснабжения в городах нуждалась в модернизации, ведь старое оборудование и недостаточное регулирование приводили к нерациональному использованию тепловой энергии.

Поэтому главным нововведением станут индивидуальные тепловые пункты, или ИТП, которые будут устанавливаться в каждом доме. Они позволят регулировать объем ресурса из централизованной системы, а значит, дом будет потреблять тепловую энергию с учетом температуры на улице и потребностей граждан.

В частности, при потеплении система в автоматическом режиме будет уменьшать подачу тепла.

Поскольку индивидуальные тепловые пункты позволят регулировать потребление, два соседних дома будут получать разный объем тепла в зависимости от реальной потребности. Домохозяйства не будут получать лишнее и будут потреблять меньше энергии.

В ведомстве подсчитали, что применение такого подхода позволит сократить потребление энергии в среднем на 15–30 %, что, соответственно, отразится на финансовых затратах на отопление.

Однако окончательная сумма будет зависеть:

От общих тарифов; Характеристик конкретного дома; От объемов потребления тепловой энергии; Эффективности работы оборудования.

Правила работы индивидуальных тепловых пунктов

Индивидуальные тепловые пункты фактически будут выступать в качестве регулятора между централизованной теплосетью и внутридомовой системой отопления. Оборудование будет отслеживать температуру на улице и изменять параметры подачи тепла в дома. Чем теплее будет погода за окном, тем меньше тепла будет подаваться в здание.

Это сделает использование ресурса более управляемым, а значит, больше не будет ситуаций с поступлением избыточного тепла. Кроме того, ожидается сокращение потерь и улучшение качества централизованного теплоснабжения.

Закон предусматривает поэтапное внедрение нового механизма. Его применение отложено до окончания военного положения в Украине.

Ожидается, что требование об установке нового оборудования вступит в силу через шесть месяцев после прекращения или отмены военного положения.

В домах, где индивидуальные тепловые пункты уже работают, повторно покупать или монтировать новое оборудование не требуется.

В то же время, если в доме не будет технической возможности для монтажа пункта, то требование по установке на него не будет распространяться.

Также в законе речь идет о формировании тарифов на тепловую энергию. Он будет предусматривать возможность включения затрат на установку индивидуальных тепловых пунктов в цену на тепловую энергию.

Учитывая это, модернизация системы не будет бесплатной для потребителей, однако механизм финансирования будет предусматривать учет расходов при формировании тарифов.

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