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Главная Финансы Мифы о техобслуживании: в Газсети сделали важное заявление

Мифы о техобслуживании: в Газсети сделали важное заявление

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 08:50
В Газсети развенчали мифы о техобслуживании сетей в доме: что нужно знать
Работники газовой сферы, газовая плита. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В ООО "Газораспределительные сети Украины", входящем в состав "Группы Нафтогаз", развенчали два распространенных мифа о техническом обслуживании внутридомовых газовых сетей. Соответствующая услуга уже третий год является обязательной для клиентов.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на материалы Днепропетровского филиала "Газсети".

Миф №1: техническое обслуживание — это формальность

Как отметили в Газсети, с конца 2023 года в Украине действует законодательное требование о техническом обслуживании внутридомовых систем газоснабжения, которое проводится раз в 5 лет или раз в 3 года. Услуга является платной и зависит от ряда факторов, в частности от количества квартир.

За это время в обществе сложился миф о том, что якобы техническое обслуживание — это формальность и ничего не дает, тогда как это утверждение — ошибочное.

"На самом деле дает. И очень много. Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей — это проверка системы, от которой напрямую зависит безопасность жильцов", — объясняют в компании.

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В ходе соответствующих работ специалисты выполняют важные задачи. Речь идет о:

  1. Проверке герметичности газовых сетей;
  2. Выявлении и устранении утечек газа;
  3. Оценке состояния труб, соединений и запорной арматуры;
  4. Помощи в предотвращении аварийных ситуаций.

В Газсети отмечают, что без регулярного обслуживания мелкие неисправности могут годами оставаться незамеченными, а со временем — превратиться в серьезную угрозу для жильцов всего дома.

Учитывая это, проведение технического обслуживания обеспечит безопасность, стабильную работу газовых сетей и спокойствие в собственном доме.

Миф №2: газ отключают без предупреждения, а техобслуживание — необязательно

По информации компании, специалисты газовой отрасли часто слышат от жильцов, что "газ для проведения работ могут перекрывать без предупреждения, а без технического обслуживания можно обойтись, ведь и так все работает, а если ничего не обнаружили, то якобы услуга бесполезна".

В Газсети подчеркивают, что, согласно правилам, соответствующие плановые работы никогда не проводятся без предупреждения.

При необходимости проведения технического обслуживания внутридомовых газовых сетей жильцов дома уведомляют заранее. О работах сообщают за 10 дней до начала. Такой подход позволяет спланировать свой день и быть готовыми к возможным отключениям.

Также там подчеркнули, что техническое обслуживание является обязательной проверкой безопасности. Такие работы по мониторингу состояния газовых сетей в доме проводятся регулярно, в зависимости от срока эксплуатации:

  • раз в 5 лет (если сети эксплуатируются до 25 лет);
  • раз в 3 года (свыше 25 лет).

Если нарушений не выявлено — это хороший результат, ведь это означает, что система работает исправно, утечек или неисправностей нет. Техобслуживание проводится для того, чтобы убедиться, что сейчас все безопасно, а не реагировать уже после аварии, резюмировали в компании.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Нафтогазе предупредили, что в случае отказа клиента от установки счетчика — он будет платить за газ значительно больше. В таких случаях потребители оплачивают газ по граничным тарифам, что может обходиться в три раза дороже. Оператор ГРМ осуществляет установку прибора за свой счет.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в Нафтогазе рекомендовали клиентам установить важные приборы в квартирах и домах, где есть газовые плиты. Речь идет о сигнализаторах для обнаружения утечек газа (природного, бытового, угарного). Их наличие является обязательным, ведь они проводят анализ воздуха. Стоимость приборов начинается от 1 335 грн.

коммунальные услуги Нафтогаз газ
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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