Субсидия на дрова: в ПФУ предупредили о трех важных нюансах

Человек держит дрова и деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о важных деталях, касающихся получения субсидии на приобретение твердого и жидкого бытового топлива для отопления. Домохозяйства, которые самостоятельно отапливают жилье и не пользуются централизованным отоплением, природным газом или электроэнергией для обогрева, должны учитывать три ключевых момента при оформлении государственной помощи.

О том, какие особенности существуют при предоставлении такой субсидии, рассказывают Новини.LIVE.

Нюансы оформления субсидии на твердое топливо

Согласно информации ПФУ, речь идет о государственной программе по предоставлению помощи на отопительный сезон 2026/2027 годов для домохозяйств, в которых нет централизованного отопления, в виде субсидий на дрова, уголь, брикеты или другое твердое топливо.

Право на получение соответствующих выплат домохозяйства имеют при следующих условиях:

проживание в доме, оборудованном печным отоплением или кухонным очагом на твердом топливе;

отсутствие централизованного отопления;

неиспользование природного газа или электроэнергии для индивидуального отопления.

Пенсионный фонд указал три важных нюанса при оформлении такого вида субсидии:

Не требуется справка о печном отоплении при подаче заявления на субсидию на твердое топливо — достаточно лишь указать этот факт в декларации о доходах и расходах. Субсидию на твердое топливо назначают только один раз в календарный год по личному обращению человека. Для оформления выплаты потребуется повторно подать заявление и декларацию в ПФУ. При расчете учитывается конкретная норма — 2 тонны твердого топлива на домохозяйство, а предельный показатель стоимости составляет 4 600 грн за тонну, окончательная сумма определяется индивидуально в зависимости от уровня дохода семьи.

В случае, если вместе с субсидией на твердое топливо назначается субсидия на оплату коммунальных услуг, то ее рассчитывают с месяца обращения и до конца года.

Как определяется размер субсидии

По данным ПФУ, размер помощи определяется индивидуально для каждого отдельного домохозяйства. В ходе соответствующей процедуры учитывается:

установленная норма обеспечения твердым топливом;

предельная стоимость топлива;

доходы всех членов домохозяйства/обязательный процент платежа.

Сумма субсидии определяется как разница между стоимостью твердого топлива в рамках установленной нормы и суммой, которую семья должна уплатить в соответствии со своим доходом.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторым украинцам была назначена субсидия на коммунальные услуги в размере "0" гривен. В ПФУ пояснили, что речь идет о формальном назначении, "нулевая" субсидия не означает, что заявителю отказано в помощи. Речь идет только о том, что на данный период сумма помощи равна нулю.

Еще Новини.LIVE писали, что, поскольку в некоторых городах Украины действуют новые тарифы на воду, размеры субсидий должны быть пересмотрены. Такая процедура должна произойти автоматически. Жителям населенных пунктов, где выросли цены, не нужно подавать заявления или лично обращаться в ПФУ. Специалисты фонда сами произведут перерасчет.