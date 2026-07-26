Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Субсидії, виплати на дітей і соцдопомогу призначатимуть по-новому: деталі

Субсидії, виплати на дітей і соцдопомогу призначатимуть по-новому: деталі

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2026 08:45
Призначення держдопомог у 2026 році: що незабаром зміниться для українців
Жінка, гроші, квитанція на комуналку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні за новими умовами призначатимуть виплати від держави. Так, добровільні пенсійні внески більше не впливатимуть на шанси громадян оформити житлову субсидію. Це стосуватиметься й інших видів соціальної підтримки. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ). 

Раніше сплата добровільних внесків вважалася доходом, тож людині могли відмовити в отриманні житлової субсидії чи іншої держдопомоги. Однак, як пояснили у ПФУ, Кабмін України ухвалив постанову №959, якою визначив, що добровільні пенсійні внески враховуватимуться для визначення права на певні види державних допомог.

Що зміниться 

У ПФУ підкреслили, що зміни торкнуться таких видів соціальної підтримки:

  • житлових субсидій;
  • допомоги на дітей одиноким матерям;
  • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Хто збереже виплати

Йдеться про українців, які працюють не офіційно, але добровільно сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ) і пенсійні внески на рахунки Пенсійного фонду.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE,благодійний фонд "Карітас України" відновив реєстрацію на фіндопомогу для українців, які постраждали під час повномасштабної війни. Йдеться про ВПО та жителів Запоріжжя. Розмір допомоги становитиме 32 400 гривень. 

Ще Новини.LIVE писали, що у чотирьох регіонах доступні виплати у понад 2 000 євро. Допомогу надають вразливим категоріям громадян. Оформлену фінансову підтримку можна буде спрямувати на купівлю необхідних засобів для бізнесу.

виплати Пенсійний Фонд грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації