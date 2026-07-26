Призначення держдопомог у 2026 році: що незабаром зміниться для українців

Жінка, гроші, квитанція на комуналку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні за новими умовами призначатимуть виплати від держави. Так, добровільні пенсійні внески більше не впливатимуть на шанси громадян оформити житлову субсидію. Це стосуватиметься й інших видів соціальної підтримки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Раніше сплата добровільних внесків вважалася доходом, тож людині могли відмовити в отриманні житлової субсидії чи іншої держдопомоги. Однак, як пояснили у ПФУ, Кабмін України ухвалив постанову №959, якою визначив, що добровільні пенсійні внески враховуватимуться для визначення права на певні види державних допомог.

Що зміниться

У ПФУ підкреслили, що зміни торкнуться таких видів соціальної підтримки:

житлових субсидій;

допомоги на дітей одиноким матерям;

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Хто збереже виплати

Йдеться про українців, які працюють не офіційно, але добровільно сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ) і пенсійні внески на рахунки Пенсійного фонду.

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Ще Новини.LIVE писали, що у чотирьох регіонах доступні виплати у понад 2 000 євро. Допомогу надають вразливим категоріям громадян. Оформлену фінансову підтримку можна буде спрямувати на купівлю необхідних засобів для бізнесу.