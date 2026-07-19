Киевская школа экономики будет выплачивать стипендии по 1000 долларов: получат ли их все студенты

Студенты с долларами в руках. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине студентам одного из высших учебных заведений предлагают получать стипендию в размере 1000 долларов (44 426 гривен) ежемесячно. Речь идет о частном университете Киевская школа экономики". Такими выплатами обещают мотивировать тех, кто будет учиться по образовательной программе "Физическая математика".

Подробнее об этом рассказали на странице «Киевской школы экономики » в социальной сети Instagram, передает Новини.LIVE.

Кто из студентов будет получать стипендию в размере 1000 долларов

Выплатами планируют обеспечивать только одаренных студентов, имеющих серьезные академические успехи. Среди них:

победители Всеукраинской ученической олимпиады I–III ступеней;

те, кто набрал 180 и более баллов по математике или физике на НМТ (Национальном мультимедийном тесте).

"Если вы увлекаетесь точными науками и стремитесь учиться в окружении сильных студентов и преподавателей, образовательная программа «Физическая математика» в KSE открывает для вас новые возможности", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 сентября 2026 года состоится пересмотр стипендий, выплачиваемых студентам в государственных университетах. Так, размер академической стипендии составит 4000 гривен в месяц. Повышенная академическая стипендия, присуждаемая за особые успехи в учебе, удвоится — до 5820 гривен

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Самая престижная государственная президентская стипендия увеличится с 10 000 до 20 000 гривен, стипендия Верховной Рады — с 4400 до 8800 гривен, Кабинета министров — с 4000 до 8000 гривен.

Ранее Новости.LIVE рассказывали, какие стипендии выплачивают курсантам в высших учебных заведениях в 2026 году. Размер выплат колеблется от 9 646 до 15 508 гривен. На более крупные суммы могут рассчитывать курсанты-отличники.

Еще Новини.LIVE писали, что украинцам возмещают часть расходов на обучение. Такое право имеют граждане, работающие официально. Государство возвращает им часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).