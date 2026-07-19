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Главная Финансы Студентам обещают стипендии по 1000 долларов: какое университет будет выплачивать

Студентам обещают стипендии по 1000 долларов: какое университет будет выплачивать

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 11:54
Киевская школа экономики будет выплачивать стипендии по 1000 долларов: получат ли их все студенты
Студенты с долларами в руках. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине студентам одного из высших учебных заведений предлагают получать стипендию в размере 1000 долларов (44 426 гривен) ежемесячно. Речь идет о частном университете Киевская школа экономики". Такими выплатами обещают мотивировать тех, кто будет учиться по образовательной программе "Физическая математика".

Подробнее об этом рассказали на странице «Киевской школы экономики » в социальной сети Instagram, передает Новини.LIVE.

Кто из студентов будет получать стипендию в размере 1000 долларов

Выплатами планируют обеспечивать только одаренных студентов, имеющих серьезные академические успехи. Среди них:

  • победители Всеукраинской ученической олимпиады I–III ступеней;
  • те, кто набрал 180 и более баллов по математике или физике на НМТ (Национальном мультимедийном тесте).

"Если вы увлекаетесь точными науками и стремитесь учиться в окружении сильных студентов и преподавателей, образовательная программа «Физическая математика» в KSE открывает для вас новые возможности", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 сентября 2026 года состоится пересмотр стипендий, выплачиваемых студентам в государственных университетах. Так, размер академической стипендии составит 4000 гривен в месяц. Повышенная академическая стипендия, присуждаемая за особые успехи в учебе, удвоится — до 5820 гривен

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Самая престижная государственная президентская стипендия увеличится с 10 000 до 20 000 гривен, стипендия Верховной Рады — с 4400 до 8800 гривен, Кабинета министров — с 4000 до 8000 гривен.

Ранее Новости.LIVE рассказывали, какие стипендии выплачивают курсантам в высших учебных заведениях в 2026 году. Размер выплат колеблется от 9 646 до 15 508 гривен. На более крупные суммы могут рассчитывать курсанты-отличники.

Еще Новини.LIVE писали, что украинцам возмещают часть расходов на обучение. Такое право имеют граждане, работающие официально. Государство возвращает им часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

студенты учеба стипендии
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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