Стажировка, практика или испытательный срок: когда и сколько заплатят

Офисная сотрудница, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини. LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Многие студенты соглашаются на стажировку, надеясь получить первый опыт работы. Но часто под видом стажировки их заставляют выполнять полноценную работу без официального оформления и зарплаты.

Законно ли это, когда работодатель обязан платить и какие права имеет стажер, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на портал robota.ua.

На самом деле между стажировкой, практикой и испытательным сроком есть большая разница. Именно от этого зависит, выплатят ли вам зарплату, начислят ли вам больничные и предоставят ли право на отдых.

Чем отличаются стажировка, практика и испытательный срок

Стажировку обычно проходят студенты или выпускники, чтобы получить практический опыт. Если человек только знакомится с профессией и учится, работодатель не обязан оплачивать такой период.

Если же человек во время стажировки выполняет профессиональные обязанности или производственные задачи, работодатель должен оплатить такую работу. Кроме того, оформить её официально.

Отдельные правила действуют для тех, кто официально получил статус безработного. Такое профессиональное обучение организует непосредственно центр занятости, а работодатель после успешного завершения программы должен принять человека в штат в течение 15 дней.

Практика является частью учебного процесса. Она может быть как оплачиваемой, так и неоплачиваемой. Если студент во время практики работает на вакантной должности по своей специальности, такая работа должна оплачиваться.

Испытательный срок — это уже полноценная работа. Человека официально оформляют, он получает зарплату и пользуется всеми трудовыми правами. Единственная особенность — во время испытательного срока работник и работодатель могут проще расторгнуть трудовые отношения.

Когда за стажировку обязаны платить

Оплата стажеру зависит от того, чем именно он занимается. Если человек просто учится, наблюдает и перенимает опыт, закон позволяет не начислять ему заработную плату.

Однако как только стажер начинает самостоятельно выполнять профессиональные задачи, компания обязана полностью оплачивать его труд.

Можно ли работать без оформления

Любая стажировка в Украине должна проходить исключительно в правовом поле. Руководитель и стажер обязательно заключают официальный договор, утверждают пошаговую индивидуальную программу обучения и закрепляют за новичком опытного куратора.

Какую работу должен выполнять стажер

Если стажер или практикант работает так же, как штатный сотрудник, это уже может рассматриваться как скрытые трудовые отношения.

Тогда работодатель может получить штраф за использование неоформленного труда.

Оплачиваются ли производственная и преддипломная практика

Получение вознаграждения во время такой практики зависит от условий договора между вашим учебным заведением и предприятием. Если студента официально принимают на работу, деньги ему будут выплачивать обязательно.

Могут ли проходить стажировку несовершеннолетние

Подростки могут проходить стажировку, но им гарантирована дополнительная защита. Таких работников строго запрещено принимать на тяжелое или вредное производство, оставлять на ночные смены или заставлять работать сверхурочно.

Кроме того, для несовершеннолетних законом установлен значительно более короткий рабочий день.

Имеет ли стажер право на больничный и отпуск

Все зависит от того, оформлены ли трудовые отношения. Если вас оформили официально и компания ежемесячно уплачивает за вас единый страховой взнос, вы имеете полное право на оплачиваемые больничные листы и обычный ежегодный отпуск. На бесплатной учебной стажировке такие льготы не действуют.

Что делать, если не выплатили зарплату

Если вы являетесь стажером, но выполняли полноценную работу, можно обратиться в Гоструда или в суд. Доказать вашу правоту помогут любые сохраненные рабочие задания, скриншоты рабочей переписки, ваши отчеты или показания других сотрудников компании.

Зачисляется ли оплачиваемая стажировка в стаж

Эти дни обязательно будут зачтены в ваш стаж, но только при одном условии. Работодатель должен был официально принять вас в штат и без задержек перечислять все необходимые взносы в Пенсионный фонд Украины.

Какое наказание грозит недобросовестному руководителю

Если человек полноценно работает без подписания трудового договора — это грубое нарушение. За такую скрытую работу владельцу компании придется уплатить административный штраф в размере от 8 500 до 17 000 гривен.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, с какого возраста в Украине можно официально работать и какие трудовые гарантии имеют несовершеннолетние. В частности, для них установлено сокращенное рабочее время, дополнительные льготы и запрет на выполнение работ, которые могут нанести вред здоровью.

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