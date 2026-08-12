Стаж могут не засчитать: что проверить в оцифрованной трудовой

Трудовая книжка. Фото: УНИАН

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Украинцы, сдавшие трудовую книжку на оцифровку, сталкиваются со странной ситуацией. В личном кабинете ПФУ неделями или даже месяцами висит надпись "В работе". Паниковать сразу не стоит, ведь такой статус сам по себе не означает, что документы потерялись и ваша пенсия под угрозой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Оцифровка трудовой книжки необходима для того, чтобы сведения о трудовой деятельности попали в Реестр застрахованных лиц. В дальнейшем эти данные используются для подтверждения страхового стажа и при назначении пенсии.

Какие статусы можно увидеть

Следить за процессом можно в личном кабинете на портале ПФУ в разделе "Мои обращения". Там могут отображаться различные статусы:

"Подано" — документы загружены и зарегистрированы, но их обработка еще не началась;

"В работе" — специалисты проверяют документы и вносят информацию в реестр;

"Выполнено" — обращение успешно обработано, а данные внесены;

"Исполнение отменено" — документы не удалось обработать. В таком случае причина должна быть указана в поле "Сообщение".

Почему оцифровка может затянуться

Дело может быть в очереди на обработку. В ПФУ отмечают, что документы, поданные через портал, могут обрабатываться с задержкой. Например, в Луганской области в первом квартале 2026 года обращения об оцифровке трудовых книжек поступали в централизованную очередь.

Отдельные обращения могут потребовать дополнительной проверки. Поэтому длительный статус "В работе" не обязательно означает, что заявителю нужно что-то исправлять.

В то же время есть категории, для которых обработка может иметь приоритет. В частности, речь идет о людях, которые обратились за назначением или перерасчетом пенсии.

Когда действительно стоит проверить документы

Другое дело — если обращение получило статус "Исполнение отменено". В такой ситуации чаще всего проблема связана с документами или их сканами. ПФУ называет среди типичных ошибок:

отсутствие титульного листа;

не все заполненные страницы трудовой книжки;

черно-белые сканы;

нечеткое изображение;

обрезанные даты, номера приказов или другие важные реквизиты;

сканирование не с оригинала, а с ксерокопии;

нарушение хронологии страниц.

Проблемы могут возникнуть и из-за самой трудовой книжки — например, если отсутствует необходимая подпись, печать или запись об изменении фамилии.

Нужно ли подавать трудовую книжку повторно

Если заявка просто имеет статус "В работе", повторно подавать документы сразу не нужно. Сначала стоит проверить, все ли страницы были загружены и хорошо ли читаются записи. Если все в порядке, нужно дождаться завершения обработки.

А вот если заявку отклонили из-за ошибок, тогда недостатки нужно исправить и создать новую заявку с правильными сканами.

Как понять, что трудовая книжка уже оцифрована

После завершения процедуры информацию можно просмотреть на портале Пенсионного фонда в разделе:

"Электронная трудовая книжка"; "Данные ЭТК"; "Записи трудовой книжки".

Там можно увидеть уже внесенные сведения о трудовой деятельности, а также проверить загруженные скан-копии документов.

Если в электронной трудовой книжке обнаружилась ошибка, ее важно исправить. От правильности этих данных зависит, в частности, учет страхового стажа и будущий расчет пенсии.

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