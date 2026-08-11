Устаревшие доллары: можно ли зачислить на депозит в Ощадбанке

Отделение Ощадбанка, доллары. Фото: Новини.LIVE, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В государственном финансовом учреждении "Ощадбанк" рассказали, как правильно поступить клиентам с купюрами американской валюты старых образцов, которые находятся в обращении, однако существует опасение, что их не примут или откажут в обмене. Там пояснили, что существуют легальные способы избавиться от старых банкнот, в частности, путем зачисления на валютный депозит или на карту.

О том, как правильно это сделать, рассказывают Новини.LIVE.

Как клиентам Ощадбанка поступать с долларами старого образца

По информации банка, все купюры долларов старого образца, выпущенные с 1914 года, считаются полноценным платежным средством, они с тех пор не утратили своей стоимости. Согласно нормам Национального банка Украины (НБУ), обмен такой валюты должен осуществляться без отказа.

Однако, если клиенты опасаются, что старые доллары не примут или откажутся в обмене, то есть три варианта их использования:

Поместить на валютный депозит — такой подход позволит увеличить сбережения, а в итоге получить новые банкноты;

Потратив за пределами страны — в европейских странах и Соединенных Штатах везде принимают "старые" доллары;

Пополнив собственную валютную карту — речь идет о пополнении своего счета в кассе банка и использовании карты для онлайн-платежей или оплаты за пределами страны.

Как зачислить старую наличку на депозит или на карту в Ощадбанке

В банке поясняют, что положить наличную американскую валюту на депозит или карту Ощадбанка можно по стандартной процедуре, однако есть определенные особенности:

Клиент должен прийти в отделение финансового учреждения; Сотруднику банка в кассе необходимо сообщить о намерении открыть вклад в валюте/пополнить депозит при наличии средств; Кассир должен проверить банкноты на детекторе; В случае подтверждения подлинности — зачислить сумму по курсу 1:1.

В финансовом учреждении отмечают, что комиссии за состояние купюр не предусмотрены.

Кроме того, согласно инструкции НБУ, финансовое учреждение не имеет права фильтровать купюры при пополнении безналичного счета клиента.

Кроме того, там подчеркнули, что важным фактором при операциях с валютой является не год выпуска, а степень износа банкнот.

Значительно поврежденными считаются купюры:

сильно обгоревшие;

разорванные пополам;

с большим количеством надписей.

Если американская валюта была признана значительно поврежденной, то ее могут принять только через инкассо. Сотрудники банка должны отправить купюру в банк-эмитент США для замены.

Комиссия за соответствующую операцию составляет 10–30% от номинальной стоимости, а срок ожидания замены может длиться до одного года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке предусмотрены определенные правила обработки переводов. Поскольку срок более длительный, чем в других банках, из-за него могут возникать определенные трудности. В таких условиях на счете может возникнуть кредитный долг при осуществлении финансовых операций.

Еще Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке действует программа, позволяющая получить кэшбэк от 20% до 40%. Такие компенсации могут быть предоставлены при оплате подписки на сервисы Netflix, YouTube и ChatGPT Plus. Важно только использовать карты платежной системы Mastercard. Акция будет действовать до 31 октября 2026 года.