В Сирии презентовали новый деноминированный фунт — что с ним не так

Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа публично представил обновленный сирийский фунт. Валюта получила новый дизайн, уже без портретов политических лидеров, а на банкнотах упразднены два нуля.

При этом еще целый год в обращении будут ходить сразу две версии валюты — старая и новая, сообщает Сирийское арабское информационное агентство.

Что нарисовали на новых банкнотах

На обновленном сирийском фунте больше нет портретов действующих политиков или исторических фигур. Теперь там нарисованы сельскохозяйственные культуры. В частности, пшеница, апельсины, карандаши и тому подобное. Как пояснил Ахмед Аш-Шараа, новый дизайн — это сознательный отказ от "канонизации лиц".

"Люди приходят и уходят. А реальность страны остается", — отметил он во время презентации.

Напомним, ранее на сирийских банкнотах был изображен свергнутый диктатор Башар Асад.

Деноминация и осторожность с обменом

Вместе с редизайном Сирия провела деноминацию, из валюты убрали два нуля.

"Это решение было непростым и долго обсуждалось. В мире существует как минимум шесть примеров подобных валютных реформ — и только половина из них оказались успешными", — ", - заявил руководитель страны.

В течение года в обращении одновременно будут находиться старые и новые банкноты. Население призвали не спешить с массовым обменом, чтобы не создавать давление на курс.

Печать в России и неизвестные последствия

Интересно, что печать новых сирийских банкнот заказали российскому государственному предприятию "Гознак". Это же предприятие ранее печатало банкноты для свергнутого сирийского режима Башара Асада.

По состоянию на 30 декабря официальный курс составляет 11 110 сирийских фунтов за доллар США и 13 063 фунта за евро. Как эти показатели изменятся после запуска новой валюты, в Дамаске пока не знают.

