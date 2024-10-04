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Соцпомощь безработным в Германии — власть резко ужесточит требования

4 октября 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Беженцы в Германии — власть ужесточит правила предоставления соцвыплат
Украинские беженцы. фото: REUTERS
Ксения Симонова - Редактор

В Германии власти намерены ввести жесткие условия для предоставления социальной помощи, известной как Bürgergeld ("деньги для граждан"), неработающим лицам. Правительство страны одобрило соответствующий проект закона.

Об этом сообщили в Министерстве труда страны, пишет DW.

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По словам министра труда ФРГ Губертуса Гайля, проект закона, который поддержало правительство, вводит более жесткие требования для граждан, получающих социальную помощь. Документ еще предстоит рассмотреть Бундестагу. В случае утверждения изменения вступят в законную силу в конце 2024 года.

В рамках реформы, если безработные граждане без уважительной причины откажутся от предложенной Центром занятости работы или прохождения обучения, в течение трех месяцев выплату урежут на 30%. Если не придут на официально назначенную встречу с представителем центра занятости, помощь сократят на 30% в течение одного месяца.

Документ предусматривает санкции для получателей соцпомощи, имеющих нелегальную работу. Также Центры занятости будут извещать правоохранителей о лицах, предположительно работающих, однако получающих помощь.

Что еще изменится для беженцев

Также новые правила будут предусматривать, что для получателя социальной помощи будет считаться приемлемым рабочее место, находящееся вдали от места жительства.

Если рабочее время не превышает шести часов, то максимальное время на дорогу на работу в один конец может быть 2,5 часа, однако если больше — то до трех часов.

Документ предусматривает определенные стимулы для лиц, плохо владеющих немецким. Так, компаниям будут предоставлять субсидии за работу беженцев с плохим знанием языка и имеющим малые шансы на трудоустройство, после чего направят на курсы по определенной специальности.

Такая норма будет служить реализации программы ускоренного и облегченного трудоустройства мигрантов, принятой правительством ФРГ в 2023 году.

Что еще стоит знать

Напомним, в Германии украинские беженцы должны перерегистрировать свои автомобили и получить номера. Им придется пройти регистрацию транспортных средств и уплатить соответствующие пошлины.

Ранее мы писали, что в Германии констатируют изменения в ситуации интеграции украинских беженцев в рынок труда. Показатель занятости долгое время находился на низком уровне, однако в последнее время резко вырос.

Германия работа безработица беженцы денежная помощь

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