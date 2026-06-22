Сообщения от банка могут "съедать" деньги: как избежать лишних расходов

Мужчина с телефоном, в руке — карточка. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Уведомления о расходах и поступлениях на карту — популярная услуга, позволяющая контролировать собственные финансы. Однако в некоторых банках SMS-уведомления по-прежнему остаются платными. Можно даже не подозревать о скрытых комиссиях, которые иногда достигают 40 грн в месяц.

Сколько стоят SMS-уведомления в крупнейших украинских банках и как сэкономить на этих услугах, рассказывает Новини.LIVE.

Какие тарифы действуют в Ощадбанке

Дороже всего услуга оповещения обходится клиентам Ощадбанка. Владельцы тарифов "Моя карта", MORE и "Детская карта" вынуждены платить следующую комиссию:

SMS-сообщения — 40 грн в месяц;

сообщения в Viber — 25 грн в месяц;

push-уведомления через мобильное приложение — бесплатно.

Для отдельных зарплатных, пенсионных и социальных карт стоимость SMS-информирования ниже — 15 грн в месяц.

Какие условия в ПриватБанке

Клиенты ПриватБанка могут бесплатно получать уведомления через:

Приват24;

Telegram-бота;

электронную почту.

При этом услуга "Все SMS", которая уведомляет обо всех операциях по счету, стоит 39 грн в месяц.

Такой же тариф — 39 грн в месяц — действует и для получателей пенсионных выплат.

Что предлагает monobank

Monobank уведомляет клиентов через мобильное приложение. Банк отказался от платного SMS-информирования и использует push-уведомления, которые приходят без дополнительной платы.

Как сэкономить

Украинцам, которые хотят отменить лишние комиссии, стоит проверить настройки своего банка. Во многих случаях от платных SMS можно отказаться и перейти на бесплатные push-уведомления через приложение.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о лимитах на банковские переводы. Сейчас разрешено снимать до 100 тысяч гривен в месяц для обычных пользователей и до 50 тысяч гривен для тех, кого банк считает рисковыми. Если есть возможность подтвердить свои доходы, ограничения снимут.

Также Новини.LIVE писали, что сбережения украинцев хотят защитить от мошенников. Банки могут обязать возвращать украденные деньги, если человек своевременно сообщил о мошенничестве.