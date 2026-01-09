Brent и WTI подорожали из-за рисков перебоев поставок из Ирана

Добыча нефти. Фото: Unplash

Мировой нефтяной рынок продолжает восстановление. Нефть снова дорожает на фоне рисков перебоев поставок из Венесуэлы и Ирана.

В пятницу котировки растут уже второй день подряд, сообщает Reuters.

По состоянию на утро пятницы фьючерсы на Brent подорожали на 0,7% — до 62,39 за баррель. Американская WTI выросла на 0,6% и торгуется вблизи 58,11 за баррель.

По итогам недели Brent прибавила около 2,7%, WTI — примерно 1,4%.

Фактор Трампа и влияние на цены

Главным драйвером роста рынка остается Венесуэла. После задержания президента Николаса Мадуро американскими силами Дональд Трамп заявил о намерении США взять под контроль нефтяной сектор страны и доходы от экспорта.

На этом фоне крупные игроки — в частности Chevron, а также трейдеры Vitol и Trafigura, начали соревнование за контракты на экспорт накопленных запасов венесуэльской нефти, объем которых оценивается примерно в 50 миллионов баррелей.

Аналитики считают, что усиление контроля США может прекратить продажу венесуэльской нефти с большими скидками. Это автоматически сокращает доступное предложение на рынке и толкает цены вверх.

На цены давят и события в Иране

Еще одним фактором напряжения стала ситуация в Иране. В стране зафиксированы масштабные перебои с интернетом на фоне протестов, вызванных экономическим кризисом в крупных городах, в частности в Тегеране, Мешхеде и Исфахане.

Поскольку Иран обеспечивает около 2% мировой добычи нефти, любая эскалация сразу вызывает нервную реакцию трейдеров.

