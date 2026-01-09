Brent і WTI подорожчали через ризики перебоїв постачання з Ірану

Видобуток нафти. Фото: Unplash

Світовий нафтовий ринок продовжує відновлення. Нафта знову дорожчає на тлі ризиків перебоїв постачання з Венесуели та Ірану.

У п’ятницю котирування зростають уже другий день поспіль, повідомляє Reuters.

Яка ціна нафти 9 січня

Станом на ранок п’ятниці ф’ючерси на Brent подорожчали на 0,7% — до 62,39 за барель. Американська WTI зросла на 0,6% і торгується поблизу 58,11 за барель.

За підсумками тижня Brent додала близько 2,7%, WTI — приблизно 1,4%.

Фактор Трампа та вплив на ціни

Головним драйвером зростання ринку залишається Венесуела. Після затримання президента Ніколаса Мадуро американськими силами Дональд Трамп заявив про намір США взяти під контроль нафтовий сектор країни та доходи від експорту.

На цьому тлі великі гравці — зокрема Chevron, а також трейдери Vitol і Trafigura, почали змагання за контракти на експорт накопичених запасів венесуельської нафти, обсяг яких оцінюють приблизно у 50 мільйонів барелів.

Аналітики вважають, що посилення контролю США може припинити продаж венесуельської нафти з великими знижками. Це автоматично скорочує доступну пропозицію на ринку і штовхає ціни вгору.

На ціни тиснуть і події в Ірані

Ще одним фактором напруження стала ситуація в Ірані. У країні зафіксовано масштабні перебої з інтернетом на тлі протестів, спричинених економічною кризою у великих містах, зокрема в Тегерані, Мешхеді та Ісфахані.

Оскільки Іран забезпечує близько 2% світового видобутку нафти, будь-яка ескалація одразу викликає нервову реакцію трейдерів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ціна нафти почала зростати на тлі посилення санкцій проти Росії.

Також ми повідомляли, що Ірак привласнив родовище Лукойла, яке тепер можуть передати США.