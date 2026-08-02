Сменили банк для получения пенсии: что нужно сделать, чтобы не лишиться выплат
Многие украинцы беспокоятся, что если истек срок действия банковской карты, то пенсия может пропасть. На самом деле в большинстве случаев уведомлять Пенсионный фонд не нужно. Но есть одна важная ситуация, когда без этого не обойтись. Речь идет о смене банка.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на канал "Народна думка".
Когда не нужно уведомлять Пенсионный фонд
Если вы просто меняете просроченную или поврежденную карту в том же банке, волноваться не стоит. В банке вам выдадут новую карту с другим номером и новым сроком действия, но банковский счет останется прежним. Именно к нему привязана пенсия, а не к номеру карты.
Поэтому после замены карты:
- пенсия и в дальнейшем будет поступать без изменений;
- обращаться в Пенсионный фонд не нужно;
- все средства автоматически будут доступны уже на новой карте.
Когда необходимо обязательно уведомить Пенсионный фонд
Обращаться в Пенсионный фонд нужно только в том случае, если вы решили получать пенсию через другой банк. Например, раньше пенсия поступала на карту Ощадбанка, а теперь вы открыли пенсионную карту в ПриватБанке.
В таком случае необходимо:
- открыть новый пенсионный счет в банке;
- сообщить Пенсионному фонду о новых реквизитах через сервисный центр или электронный кабинет.
Если этого не сделать, пенсия и дальше будет поступать на старый счет.
Как проверить, действительна ли карта
На лицевой стороне карты указан месяц и год окончания ее действия. Например, если указано 07/26, картой можно пользоваться до конца июля 2026 года. Уже с 1 августа она станет недействительной, и банкомат или терминал её не примет.
Какие данные карты нельзя никому сообщать
Специалисты напоминают: номер карты сам по себе не позволяет украсть деньги. А вот остальные реквизиты нужно держать в секрете.
Никому не сообщайте:
- срок действия карты;
- CVV/CVC-код (три цифры на обратной стороне);
- одноразовые SMS-коды от банка.
Ведь эти данные мошенники используют для списания средств при покупках в интернете.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что участникам боевых действий государство гарантирует право на досрочный выход на пенсию. Также гражданам с таким статусом гарантируется минимальный размер пенсионной выплаты — если начисленная пенсия меньше, Пенсионный фонд осуществляет доплату до установленного уровня.
Кроме того, Новини.LIVE писали, что в августе часть украинских пенсионеров получит возрастные надбавки к пенсии. Доплаты в размере от 300 до 570 гривен будут автоматически начислены гражданам, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет, при условии, что общий размер пенсии не превышает установленный лимит.
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