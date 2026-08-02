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Главная Финансы Сменили банк для получения пенсии: что нужно сделать, чтобы не лишиться выплат

Сменили банк для получения пенсии: что нужно сделать, чтобы не лишиться выплат

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 16:30
Пенсия после замены карты: нужно ли менять реквизиты в ПФУ
Пенсионер с катком в руке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы беспокоятся, что если истек срок действия банковской карты, то пенсия может пропасть. На самом деле в большинстве случаев уведомлять Пенсионный фонд не нужно. Но есть одна важная ситуация, когда без этого не обойтись. Речь идет о смене банка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на канал "Народна думка".

Когда не нужно уведомлять Пенсионный фонд

Если вы просто меняете просроченную или поврежденную карту в том же банке, волноваться не стоит. В банке вам выдадут новую карту с другим номером и новым сроком действия, но банковский счет останется прежним. Именно к нему привязана пенсия, а не к номеру карты.

Поэтому после замены карты:

  • пенсия и в дальнейшем будет поступать без изменений;
  • обращаться в Пенсионный фонд не нужно;
  • все средства автоматически будут доступны уже на новой карте.

Когда необходимо обязательно уведомить Пенсионный фонд

Обращаться в Пенсионный фонд нужно только в том случае, если вы решили получать пенсию через другой банк. Например, раньше пенсия поступала на карту Ощадбанка, а теперь вы открыли пенсионную карту в ПриватБанке.

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В таком случае необходимо:

  • открыть новый пенсионный счет в банке;
  • сообщить Пенсионному фонду о новых реквизитах через сервисный центр или электронный кабинет.

Если этого не сделать, пенсия и дальше будет поступать на старый счет.

Как проверить, действительна ли карта

На лицевой стороне карты указан месяц и год окончания ее действия. Например, если указано 07/26, картой можно пользоваться до конца июля 2026 года. Уже с 1 августа она станет недействительной, и банкомат или терминал её не примет.

Какие данные карты нельзя никому сообщать

Специалисты напоминают: номер карты сам по себе не позволяет украсть деньги. А вот остальные реквизиты нужно держать в секрете.

Никому не сообщайте:

  • срок действия карты;
  • CVV/CVC-код (три цифры на обратной стороне);
  • одноразовые SMS-коды от банка.

Ведь эти данные мошенники используют для списания средств при покупках в интернете.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что участникам боевых действий государство гарантирует право на досрочный выход на пенсию. Также гражданам с таким статусом гарантируется минимальный размер пенсионной выплаты — если начисленная пенсия меньше, Пенсионный фонд осуществляет доплату до установленного уровня.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в августе часть украинских пенсионеров получит возрастные надбавки к пенсии. Доплаты в размере от 300 до 570 гривен будут автоматически начислены гражданам, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет, при условии, что общий размер пенсии не превышает установленный лимит.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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