Арендаторам на заметку: кто должен возместить ущерб в арендуемом жилье

Люди читают договор, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Возврат гарантийного взноса, поцарапанный диван, сломанный бойлер или неисправный кран — именно из-за таких ситуаций чаще всего возникают конфликты между владельцами квартир и арендаторами. Избежать неприятностей можно ещё до заселения, если правильно оформить договор и зафиксировать состояние жилья.

Об этом для канала "Утро дома" рассказала адвокат Оксана Мережко, сообщает Новини.LIVE.

Почему стандартного договора может быть недостаточно

По словам юриста, стандартные договоры, которые обычно предоставляют риелторы, не учитывают множество важных жизненных деталей.

Поэтому в документ стоит самостоятельно добавить пункты, касающиеся именно вашей ситуации. Например, если с вами будут жить дети или домашние животные, об этом лучше написать сразу.

Также нужно четко прописать все, что касается гарантийного или страхового взноса — сколько денег вы передали и в каких именно случаях арендодатель имеет право использовать их на ремонт повреждений.

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Что нужно сделать сразу после заселения

Лучшее доказательство в любом споре — фотографии квартиры до начала проживания.

Адвокат настоятельно рекомендует перед подписанием договора сфотографировать все комнаты, мебель, бытовую технику и даже мельчайшие дефекты. Эти снимки потом помогут вам легко доказать, что вы не имеете отношения к трещинам на стекле или поцарапанным стенам.

Если что-то сломалось — не спешите платить

Если в квартире сломался бойлер, сантехника или другая техника, не стоит сразу вызывать мастера за свой счет.

Сначала нужно:

зафиксировать поломку на фото или видео;

сообщить об этом владельцу жилья;

согласовать дальнейшие действия и ремонт.

Это поможет избежать споров о том, кто должен оплачивать ремонт.

Кто отвечает за ремонт

Следует понимать, что арендатор отвечает не за каждую поломку в квартире.

Если из-за сломанного оборудования в квартире становится невозможно жить — например, пропало отопление, вышел из строя кондиционер или другие важные коммуникации — обеспечить надлежащие условия должен владелец жилья.

С другой стороны, если какие-то вещи или техника сломались именно из-за невнимательности или ошибок арендатора, возмещать убытки придется из собственного кармана.

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