Цены на такси в Киеве резко стали "золотыми" — во сколько обойдется поездка

Поездка по цене авиабилета — в Киеве взлетели тарифы на такси
Во время очередной воздушной тревоги в понедельник, 26 января, жители и гости Киева массово столкнулись с резким ростом цен на такси. В приложениях популярных сервисов стоимость поездок подорожала в несколько раз буквально за считанные минуты.
Новини.LIVE рассказывают, сколько придется заплатить за поездку в столице.
Тарифы на такси в Киеве 26 января
Редакция Новини.LIVE промониторила предложения в приложениях популярных операторов такси и выяснили, что киевляне и гости столицы, которым надо добраться со станции метро "Осокорки" (левый берег) до станции "Крещатик" (правый берег), должны быть готовы заплатить от 990 грн в Bolt и от 656 грн — в Uklon. Если машина нужна как можно быстрее, к этой сумме придется добавить еще около 200 грн.
Поездка от рынка "Троещина" до станции метро "Академгородок" обойдется от 1 380 грн на такси Bolt и от 724 грн на Uklon. Доплата за быстрый поиск авто составит около 250 грн.
Стоимость поездки от станции метро "Лесная" до станции "Золотые ворота" вечером 26 января составит от 1 147 грн у Bolt и от 891 грн — в Uklon. Доплата за срочную подачу машины составит от 40 до 220 грн соответственно.
Кто сможет воспользоваться услугами такси со скидкой
Укрзализныця договорилась с сервисами Bolt и в Uklon о скидках для пассажиров поездов, прибывающих во время комендантского часа.
В частности, сервис Uklon предложил пассажирам скидку на ночные поездки с киевских вокзалов домой. Воспользоваться предложением можно при условии предварительной активации промокода.
Для этого необходимо:
- установить приложения Укрзализныци и Uklon;
- в приложении УЗ в разделе "Железнодорожные предложения" выбрать промокод Uklon за 1 обнимашку;
- активировать полученный код в приложении Uklon.
Стоит учесть, что промокод действует в ночной период — с 23:15 до 05:00, а каждый пользователь может воспользоваться им только один раз за ночь.
В свою очередь сервис Bolt заявил, что оперативно реагирует на опоздание поездов, уже с первой ночи увеличивая количество автомобилей вблизи вокзалов и сдерживая рост тарифов. Кроме этого, круглосуточно действует совместная акция Bolt & Visa, которая предусматривает скидку 50% на поездки с и до вокзалов. Также Bolt предоставил работникам железной дороги отдельные промокоды для служебных маршрутов.
