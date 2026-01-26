Видео
Поездка по цене авиабилета — в Киеве взлетели тарифы на такси

Дата публикации 26 января 2026 18:44
Цены на такси в Киеве резко стали "золотыми" — во сколько обойдется поездка
Такси Uklon в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во время очередной воздушной тревоги в понедельник, 26 января, жители и гости Киева массово столкнулись с резким ростом цен на такси. В приложениях популярных сервисов стоимость поездок подорожала в несколько раз буквально за считанные минуты.

Новини.LIVE рассказывают, сколько придется заплатить за поездку в столице.

Читайте также:

Тарифы на такси в Киеве 26 января

Редакция Новини.LIVE промониторила предложения в приложениях популярных операторов такси и выяснили, что киевляне и гости столицы, которым надо добраться со станции метро "Осокорки" (левый берег) до станции "Крещатик" (правый берег), должны быть готовы заплатить от 990 грн в Bolt и от 656 грн — в Uklon. Если машина нужна как можно быстрее, к этой сумме придется добавить еще около 200 грн.

Тарифи Bolt
Тарифы Bolt от м. "Осокорки" до м. "Харьковская"
Уклон
Тарифы Uklon от м. "Осокорки" до м. "Харьковская"

Поездка от рынка "Троещина" до станции метро "Академгородок" обойдется от 1 380 грн на такси Bolt и от 724 грн на Uklon. Доплата за быстрый поиск авто составит около 250 грн.

тарии Болт
Тарифы Bolt от рынка "Троещина" до м. "Академгородок"
Уклон ціни
Тарифы Uklon от рынка "Троещина" до м. "Академгородок"

Стоимость поездки от станции метро "Лесная" до станции "Золотые ворота" вечером 26 января составит от 1 147 грн у Bolt и от 891 грн — в Uklon. Доплата за срочную подачу машины составит от 40 до 220 грн соответственно.

Болт ціни
Тарифы Bolt от м. "Лесная" до м. "Золотые ворота"
Уклон ціна
Тарифы Uklon от м. "Лесная" до м. "Золотые ворота"

 

Кто сможет воспользоваться услугами такси со скидкой

Укрзализныця договорилась с сервисами Bolt и в Uklon о скидках для пассажиров поездов, прибывающих во время комендантского часа.

В частности, сервис Uklon предложил пассажирам скидку на ночные поездки с киевских вокзалов домой. Воспользоваться предложением можно при условии предварительной активации промокода.

Для этого необходимо:

  • установить приложения Укрзализныци и Uklon;
  • в приложении УЗ в разделе "Железнодорожные предложения" выбрать промокод Uklon за 1 обнимашку;
  • активировать полученный код в приложении Uklon.

Стоит учесть, что промокод действует в ночной период — с 23:15 до 05:00, а каждый пользователь может воспользоваться им только один раз за ночь.

В свою очередь сервис Bolt заявил, что оперативно реагирует на опоздание поездов, уже с первой ночи увеличивая количество автомобилей вблизи вокзалов и сдерживая рост тарифов. Кроме этого, круглосуточно действует совместная акция Bolt & Visa, которая предусматривает скидку 50% на поездки с и до вокзалов. Также Bolt предоставил работникам железной дороги отдельные промокоды для служебных маршрутов.

Ранее мы рассказывали, что Uklon будет работать круглосуточно в 19 городах Украины.

Также узнавайте, какие изменения для перевозчиков готовят в Украине.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
