Штрафы в Германии — какая осенняя традиция будет стоить 50 000

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 15:25
обновлено: 15:17
Сбор грибов может обернуться штрафом в 50 000 евро — что надо знать украинцам в Германии
Люди в лесу. Фото: Freepik

После начала полномасштабной войны немало украинцев нашли убежище в Германии. И вместе с бытовыми привычками они привезли туда и любовь к "тихой охоте". Осенние прогулки по лесу с корзиной в руках кажутся безопасным и приятным отдыхом, однако за сбор грибов иногда можно получить большой штраф.

О правилах сбора грибов в Германии и штрафах за нарушения рассказали на портале Ausnews.

Где нельзя собирать грибы в Германии

В этой стране грибы можно собирать далеко не везде. Например, в национальных парках, природоохранных зонах и огороженных лесных участках это запрещено. На частной территории нужно сначала получить разрешение владельца. Нарушение этих правил может привести к штрафам и даже уголовной ответственности.

Какие грибы запрещено собирать

Некоторые съедобные грибы в Германии охраняются законом. Есть виды, которые можно брать только в небольшом количестве (белый гриб, лисички, подберезовики, сморчки, подосиновики и т.д.), а есть и те, что собирать категорически запрещено.

В частности это:

  • цезарский гриб;
  • трюфели (все местные виды);
  • зеленушка;
  • трутовик;
  • летний боровик.
  • королевский боровик;
  • все виды гигрофоров.

Кроме того, в Германии существуют ограничения по количеству собранных грибов, так называемое "правило букета". Разрешается собирать грибы только для личного пользования и в небольшом количестве. В разных регионах это количество может отличаться, но чаще всего — 1-2 килограмма на человека в день.

Чтобы собирать грибы в большем количестве, нужно специальное разрешение. Без него грозит серьезное наказание.

Штрафы за нарушение правил сбора грибов в Германии

Превышение разрешенной нормы сбора грибов может обойтись очень дорого. Если собрать больше, чем разрешено для личного потребления, придется заплатить немалый штраф — в среднем около 100 евро за каждый лишний килограмм. Конкретные правила могут отличаться в зависимости от федеральной земли, ведь местные власти устанавливают собственные лимиты.

Но строже всего наказывают не за количество, а за коммерческий сбор или вред природе. Так, если грибы собирают на продажу или уничтожают редкие виды, штраф может достигать 10 000 евро, а в особо серьезных случаях — даже до 50 000 евро.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
