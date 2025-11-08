Сбор грибов может обернуться штрафом в 50 000 евро — что надо знать украинцам в Германии

Штрафы в Германии — какая осенняя традиция будет стоить 50 000
После начала полномасштабной войны немало украинцев нашли убежище в Германии. И вместе с бытовыми привычками они привезли туда и любовь к "тихой охоте". Осенние прогулки по лесу с корзиной в руках кажутся безопасным и приятным отдыхом, однако за сбор грибов иногда можно получить большой штраф.
О правилах сбора грибов в Германии и штрафах за нарушения рассказали на портале Ausnews.
Где нельзя собирать грибы в Германии
В этой стране грибы можно собирать далеко не везде. Например, в национальных парках, природоохранных зонах и огороженных лесных участках это запрещено. На частной территории нужно сначала получить разрешение владельца. Нарушение этих правил может привести к штрафам и даже уголовной ответственности.
Какие грибы запрещено собирать
Некоторые съедобные грибы в Германии охраняются законом. Есть виды, которые можно брать только в небольшом количестве (белый гриб, лисички, подберезовики, сморчки, подосиновики и т.д.), а есть и те, что собирать категорически запрещено.
В частности это:
- цезарский гриб;
- трюфели (все местные виды);
- зеленушка;
- трутовик;
- летний боровик.
- королевский боровик;
- все виды гигрофоров.
Кроме того, в Германии существуют ограничения по количеству собранных грибов, так называемое "правило букета". Разрешается собирать грибы только для личного пользования и в небольшом количестве. В разных регионах это количество может отличаться, но чаще всего — 1-2 килограмма на человека в день.
Чтобы собирать грибы в большем количестве, нужно специальное разрешение. Без него грозит серьезное наказание.
Штрафы за нарушение правил сбора грибов в Германии
Превышение разрешенной нормы сбора грибов может обойтись очень дорого. Если собрать больше, чем разрешено для личного потребления, придется заплатить немалый штраф — в среднем около 100 евро за каждый лишний килограмм. Конкретные правила могут отличаться в зависимости от федеральной земли, ведь местные власти устанавливают собственные лимиты.
Но строже всего наказывают не за количество, а за коммерческий сбор или вред природе. Так, если грибы собирают на продажу или уничтожают редкие виды, штраф может достигать 10 000 евро, а в особо серьезных случаях — даже до 50 000 евро.
