Скидка в 20%: как клиентам Ощадбанка платить меньше за услуги Укрпочты

Сотрудница Укрпочты, карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Укрпочта. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

До конца июля 2026 года клиентам государственного финансового учреждения "Ощадбанк" предоставлена возможность сэкономить на почтовых услугах. В рамках программы граждане смогут получить скидки на доставку посылок от национального почтового оператора "Укрпочта".

О том, какие скидки гарантирует банк, рассказывает издание Новини.LIVE.

Как клиентам Ощадбанка сэкономить на почтовых услугах

Согласно информации финучреждения, в течение текущего месяца все владельцы карт Ощадбанка имеют возможность не переплачивать за услуги по доставке от Укрпочты.

В рамках программы почтовый оператор будет предоставлять клиентам госфинучреждения промокод 0010-1664-8385, который гарантирует скидки при оформлении отправлений.

Согласно условиям акции, речь идет о гарантированной мгновенной скидке в размере 20% от стоимости. А именно:

От тарифа "Базовый"; От тарифа "Приоритетный".

По данным Укрпочты, тариф "Базовый" представляет собой самый экономичный вариант на рынке почтовых перевозок посылок. Стоимость доставки примерно на 20% дешевле, чем у "Экспресса", однако сроки пересылки на один-два дня дольше. При этом заявленная ценность (оценка посылок) не является обязательной.

Тариф "Приоритетный" обрабатывается в ускоренном режиме и отправляется в кратчайшие сроки. Речь идет о доставке по Украине с оптимальным соотношением цена-качество. На стоимость доставки влияют размер посылки и расстояние.

Тарифы на пересылку. Источник: Укрпочта

Акционная программа распространяется на отправку всех видов посылок по Украине, кроме пересылки документов.

"Акция действует для посылок в Украине (Экспресс, Стандарт). Акция не действует для доставки документов и международных отправлений", — говорится в сообщении.

Как принять участие в акции от Ощадбанка

Клиенты банка, желающие воспользоваться скидкой от почтового оператора "Укрпочта", должны выполнить несколько шагов при оформлении отправления. А именно:

назвать оператору отделения промокод 0010-1664-8385 для получения скидки;

оплатить услуги по доставке "Укрпочты" любой картой Ощадбанка;

мгновенно получить скидку в размере 20%.

В финансовом учреждении отметили, что промокод будет действовать до 31 июля 2026 года. Воспользоваться им можно будет неограниченное количество раз.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты Ощадбанка также могут не переплачивать при пополнении счетов. Существует несколько вариантов для таких операций без взимания комиссии. В частности, пополнение карты возможно через терминалы банка, "Ощад 24" и через банковскую кассу.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в Ощадбанке запустили программу, предусматривающую предоставление денежных бонусов за один из вариантов пополнения карт. Воспользоваться такой возможностью можно до конца июля. Речь идет о пополнении в терминалах EasyPay. Максимальная сумма кэшбэка составит 500 грн.